Per evitare ‘brutte figure’ su Whatsapp devi assolutamente conoscere questo trucchetto; non tutti lo conoscono, ti cambierà la giornata.

Whatsapp è senza alcun dubbio una tra le app di messaggistica più utilizzata al mondo. Da ormai diversi anni nessuno può fare a meno di interagire attraverso questa chat, che risulta essere rapida e decisamente pratica. Nonostante tutti ne usufruiscano quotidianamente, però, ci sono ancora tanti piccoli ‘segreti’ in questa applicazione, che moltissimi utenti non conoscono.

Segreti che, in alcuni casi, si rivelano dei veri e propri trucchetti per salvarci dalle brutte figure e dagli inconvenienti. È il caso della funzionalità di cui vi parliamo oggi: resterete senza parole quando scoprirete cosa è possibile fare con le vostre chat!

Questo trucchetto di Whatsapp vi salverà in diverse occasioni: cosa potete fare con le vostre chat

Messaggi vocali, stickers o i classici messaggi di testo. Whatsapp fa ormai parte della quotidianità di ognuno di noi: è attraverso quest’app che tutti noi comunichiamo dai nostri dispositivi con amici, parenti o colleghi. Un’app pratica, che consente di scambiarsi messaggi istantanei: ammettiamolo, da quando esiste abbiamo quasi completamente detto addio agli sms o alle romantiche e lunghe telefonate. Ma siete davvero certi di conoscere proprio tutto su Whatsapp?

La maggior parte degli utenti utilizza solo una piccola percentuale delle funzioni che questa app contiene al suo interno. Funzione di cui molte persone non conoscono neanche l’esistenza. Ebbene, oggi vi parliamo di un piccolo trucchetto che potrà tornarvi davvero utile per evitare figuracce. A chi non è mai capitato di leggere un messaggio ricevuto ma di dimenticare di rispondere? Ebbene, c’è un modo, sia per Android che per IPhone, per rendere la chat come non letta!

Avete capito bene: sulla schermata del vostro Whatsapp, la chat vi ricomparirà con il classico numeretto in verde ( in caso di Android, blu se si tratta di IPhone) , presente a destra del messaggio. Una cifra che, appunto, indica che la chat non è stata aperta e, nello specifico, il numero dei messaggi inviati che ti restano da leggere. Vi basterà tenere premuto sulla chat che desiderate modificare e seguire i semplici passaggi, per renderla “da leggere”. Ma perché questo trucchetto si può rivelare utile per evitare brutte figure?

Innanzitutto, se la persona che ti ha inviato il messaggio chiede spiegazioni per la mancata risposta, puoi sempre mostrare uno screenshot, che testimonia il fatto ( non vero!) che la chat non è stata ancora aperta. Ma non è tutto! Questa funzione può essere importante anche per chi ha la ‘cattiva’ abitudine di sbirciare il cellulare del partner. Impostando la chat come non letta dopo averla effettivamente letta farai in modo che lui/ lei non scoprirà mai che il messaggio è stato aperto.

Insomma, questa è solo una delle tante ‘sorprese’ di Whatsapp, un’app apparentemente semplice, ma che racchiude un vero e proprio mondo digitale, tutto da scoprire. Continuate a seguirci per tutti i trucchetti e i segreti più interessanti.