Se non vuoi più vedere quel fastidioso graffio sul mobile puoi fare così: metodo geniale per ottenere un risultato perfetto.

Tra i materiali più utilizzati nell’arredamento delle nostre case c’è senza dubbio il legno. Che sia scuro, naturale o in sfumature più chiare, è la scelta perfetta per ogni tipologia di ambiente. Tanto raffinato, però, quanto delicato!

Per quanto ci si impegni a pulire e prendersi cura dei mobili in legno con prodotti specifici, ci sono alcuni inconvenienti con i quali spesso bisogna fare i conti. Primi tra tutti i graffi. Le fastidiose rigature che compaiono sulla superficie dei nostri mobili non sono semplici da eliminare, ma c’è un rimedio che non tutti conoscono in grado di regalare ottimi risultati. Vi servirà un semplice ingrediente che tutti noi abbiamo in casa.

Un graffio sul mobile non riesce ad andare via? Ecco come eliminarlo definitivamente

Dai mobili agli infissi, fino al pavimento. Le nostre case sono praticamente invase dal legno, ma che fatica rimuovere le imperfezioni! Il legno è, infatti, uno dei materiali più amati in campo di arredamento, ma anche tra i più delicati. Non è raro che, per disattenzione, gli arredamenti in legno vengano danneggiati, creando un effetto fastidioso agli occhi e sminuendo la bellezza del mobile. Il graffio è sempre dietro l’angolo e non è affatto semplice far sì che le superfici tornino perfettamente levigate. C’è, però, un metodo molto semplice da utilizzare e, soprattutto, molto efficace.

Non vi servirà alcun prodotto chimico o difficile da trovare in commercio: vi basterà utilizzare del semplice caffè. Proprio così, tra gli infiniti utilizzi di questa bevanda magica c’è anche quello legato alla pulizia dei mobili in legno, nello specifico quelli di colore scuro. Come procedere per far scomparire i graffi e le imperfezioni? Non gettate via i fondi del caffè.

Uniteli con poche gocce di acqua e mescolate per ottenere un composto omogeneo: l’effetto dovrà essere quello di una tintura naturale! una volta ottenuto il composto, immergete un pennello non molto grande e ricoprite i graffi con la vostra ‘tintura al caffè‘. A seconda della profondità dell’imperfezione, potete ripassare sul graffio più di una volta, per ottenere un risultato perfetto, e poi lasciare asciugare. In questo modo, la zona graffiata riotterrà il colore scuro che è stato perso e la superficie del mobile tornerà omogenea. Si consiglia anche di aggiungere una goccia di olio di semi di lino, oltre all’acqua, quando si tratta di graffi particolarmente difficili da ricoprire.

E voi, avevate mai provato ad utilizzare il caffè per far tornare nuovi i vostri arredamenti in legno? Ancora una volta, il caffè si conferma uno degli alleati naturali più efficace per la pulizia e l’igiene della nostra casa.