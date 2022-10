Versane un bicchiere nel wc e attendi mezz’ora: sentirai un profumo di pulito indimenticabile

Versane un bicchiere nel wc e attendi circa mezz’ora: sentirai un profumo di pulito indimenticabile.

La casa è il luogo dove ognuno di noi si sente tranquillo e in grado di poter essere se stessi. Quando ci troviamo lontano da questo luogo spesso tendiamo a essere diversi. Questo succede soprattutto quando siamo in un’altra abitazione. Già il fatto di andare, per esempio a mangiare da parenti e amici, ci mette un certo disagio. Preferiamo di gran lunga pranzare e cenare nella nostra dimora e magari invitare gli altri.

Questo sì, è un buon punto da prendere in considerazione ma ce n’è un altro ancora. Quando siamo soli, molte volte capita di mangiare qualcosa di semplice, un panino o un toast, o comunque di preparare qualcosa di veloce. Se invece abbiamo ospiti siamo soliti per esempio fare una cena più abbondante ed elaborata. E questo che cosa vuol dire? Significa che dopo ci troveremo a pulire pentole e file di piatti. Agli utensili da pulire si aggiungono tutti gli odori che restano dopo aver cucinato. Spesso per far sì che si attenui apriamo le finestre o spruzziamo i giusti profumi.

Cosa che facciamo anche nelle altre stanze o in bagno. In quest’ultimo luogo lo facciamo perchè capita anche che emani dei brutti odori. Ebbene, per questo motivo abbiamo per voi un consiglio, facile da mettere in pratica e utile perchè il risultato lo noterete appena dopo il tempo passato.

La pulizia è una delle cose che facciamo un po’ tutti in casa. C’è chi lo fa poi come mestiere e chi lo fa nella propria dimora per mantenere in ordine gli spazi. Per pulire utilizziamo i prodotti giusti, come il detersivo per i pavimenti, quello per i piatti, per il piano cottura, c’è poi quello per i vetri. Adesso vi sveliamo ben due segreti.

Il primo da mettere in pratica riguarda proprio i vetri. Per far sì che dopo averli lavati non si attacchino particelle che si trovano in aria come la polvere, potete aggiungere al detersivo che solitamente usate, l’ammorbidente. Vedrete che il risultato è garantito, bisogna infatti fare una miscela con acqua e ammorbidente e usare un panno morbido. Passiamo al secondo importante consiglio: riguarda il bagno. Spesso accade che emani brutti odori che poi restano in giro: cosa fare per evitare ciò?

Prendete il collutorio e immergetelo nello scarico del wc. Aspettate circa mezz’ora e successivamente tirate l’acqua. Questo prodotto serve non solo per eliminare i batteri ma anche per l’odore: vedrete infatti che dopo il tempo trascorso si sentirà nell’aria un profumo indimenticabile.