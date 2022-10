I soldi non mancheranno: ottobre magico per il Capricorno, ma anche per quest’altro segno. Scopri subito di chi si tratta.

Se da un lato per alcuni segni zodiacali il mese di ottobre ha portato con sé qualche piccola difficoltà, dall’altro non manca neppure chi ha fatto una vera e propria scorpacciata di belle notizie.

A tal proposito, non possiamo non citare il segno del Capricorno. Per lui, infatti, quello ancora in corso si sta rivelando un mese davvero magico e ricco di soldi ed emozioni. Ma non finisce qua, perché c’è anche un altro segno che godrà di buona sorte ad ottobre. Sai già di chi stiamo parlando? Scopriamolo subito nei prossimi paragrafi. Forse potresti essere tu!

Ottobre magico per il Capricorno

I nati sotto il segno del Capricorno si saranno già accorti che il mese di ottobre si sta rivelando per loro un mese assolutamente magico sotto ogni punto di vista. Fortuna, soldi, amore e lavoro. Gli Astri sembrano proprio sorridere. Ma non finisce qua perché c’è anche un altro segno che questo mese sta vivendo un periodo molto positivo.

Prima, però, di scoprire di chi si tratta andiamo a vedere che cosa ha ancora in servo la Sorte per il Capricorno. In particolare, i nati nella terza decade del segno stanno ricevendo una fortuna dietro l’altra. Ad ogni modo, oltre ai successi lavorativi, ci sarà anche la possibilità di vivere un grande amore e una forte passione. Se siete del Capricorno segnatevi bene le date del 21, 22 e 23 ottobre perché saranno queste le giornate più fortunate del mese.

Fortuna anche per quest’altro segno

Come, però, abbiamo anticipato fin dall’inizio del nostro articolo, il Capricorno non sarà l’unico segno zodiacale a vivere un ottobre a dir poco magico e positivo. Soldi e fortuna infatti saranno anche le parole d’ordine di quest’altro segno. Sai già di chi stiamo parlando? Ebbene sì, della Vergine. Anche quest’altro segno di Terra ad ottobre avrà l’occasione di sistema con successo diverse situazioni in vari ambiti della propria vita.

Inoltre, anche amore e passione raggiungeranno livelli inaspettati e mai visti prima. Attenzione però all’alimentazione. Per tenere tutto sotto controllo consigliamo ai Vergine di praticare sport e di cambiare magari anche il proprio look. In questo modo, i nati sotto il segno della Vergine saranno davvero irresistibili. Lavoro e finanze, allo stesso modo, saranno ricchi di successi ed opportunità. Per questo segno il giorno fortunato da segnare sul calendario sarà il 17 ottobre.

Se ti interessa l’astrologia e vuoi rimanere sempre aggiornato sull’oroscopo non perderti tutti gli altri nostri articoli in merito. Su Universomamma.it troverai tutto quello che vuoi sapere su questo e tantissimi altri argomenti.