Se lo acquisti entro il 31 dicembre risparmi la metà: ottimo aiuto per chi deve affrontare queste spese

Di questi tempi con l'aumento del costo delle materie prime e delle bollette, offerte, promozioni e bonus sono una vera manna dal cielo!

quest'oggi vogliamo parlarti di un enorme aiuto. Se infatti acquisti questo prodotto entro il prossimo 31 dicembre potrai risparmiare la metà. Si tratta di un'ottima opportunità per chi vuole risparmiare sulle proprie spese domestiche.

Sono diversi gli aiuti e gli incentivi che negli ultimi mesi il Governo ha messo in atto per aiutare le famiglie di italiani contro il fenomeno dell’inflazione. Dal bonus una tantum del valore di 200 euro a quello da 150 euro, senza dimenticare il bonus trasporti o il bonus bolletta in busta paga, solo per citarne alcuni.

Sono diversi gli aiuti e gli incentivi che negli ultimi mesi il Governo ha messo in atto per aiutare le famiglie di italiani contro il fenomeno dell'inflazione. Dal bonus una tantum del valore di 200 euro a quello da 150 euro, senza dimenticare il bonus trasporti o il bonus bolletta in busta paga, solo per citarne alcuni.

tutte queste misure stanno provando in qualche modo a contenere il caro vita sempre crescente causato dal conflitto tra Russi e Ucraina. Quest'oggi, però, vogliamo parlarti di un altro aiuto concreto. Se acquisti questo prodotto entro il 31 dicembre 2022 potrai risparmiare un bella somma di denaro.

fra i numerosi aiuti al momento attivi per gli italiani in difficoltà economica, c'è anche un altro incentivo assolutamente da non perdere. Se, infatti, acquisti questo prodotto entro il prossimo 31 dicembre potrai risparmiare un'ingente somma di denaro. Di fatto, stiamo parlando degli elettrodomestici.

A tal proposito, esiste un bonus che non ha come requisito essenziale la ristrutturazione di casa e che serve proprio per coprire questa spesa. Nel concreto, consiste in una detrazione fiscale del 50% sull’acquisto di un elettrodomestico ad uso domestico, fino ad un importo massimo di 10 mila euro. L’importo è ripartito in 10 rate, utilizzabili in riduzione alle tasse da pagare in sede di dichiarazione dei redditi.

Per potere beneficiare del bonus occorre essere proprietari di casa o affittuari, soci di cooperative, società individuali, sas, snc o imprenditori che non utilizzano l’immobile in modo strumentale. Con questo incentivo si possono comprare frigoriferi, lavatrici, lavastoviglie, congelatore, asciugatrice, apparecchi per la cottura, stufe, forni, piastre, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori, ventilatori e condizionatori. Per maggiori informazioni è possibile consultare direttamente il sito dell’Agenzia delle Entrate.