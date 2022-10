Queste piante puoi metterle in bagno e se ti piace di più puoi anche appenderle: meravigliose; un tocco di eleganza e freschezza.

Che siano vere o fine, le piante rappresentano ormai un elemento essenziale per l’arredamento delle nostre case, e non parliamo di balconi o terrazzi. Le piante da interni sono sempre più utilizzate per dare un tocco ‘green’ agli appartamenti, conferendo eleganza e raffinatezza. Ma non è tutto.

Oltre alla funzione puramente estetica, le piante aiutano a purificare l’aria dei vostri ambienti e aiutano a rilassare gli occhi: non percepite anche voi una sensazione di benessere davanti a quel meraviglioso verde? Se la risposta è sì e siete alla ricerca delle piante giuste per la vostra abitazione, siete nel posto giusto. In particolare, oggi vi consigliamo quali specie sono perfette per arredare il bagno.

Quali piante scegliere per il vostro bagno: ecco alcune idee

Quando si parla di arredare casa, capita di trascurare alcune zone. Tra queste, il bagno. Si tratta di una stanza ‘particolare’, ma non prendersene cura è un grave errore. Se hai deciso di ravvivare il tuo bagno puoi iniziare proprio da loro, dalle piante. Il tocco ‘jungle’ è perfetto per abbellire il vostro bagno, purché scegliate le tipologie di piante più adatte per questo ambiente. Ambiente caratterizzato da poca luminosità e molta umidità: quali pianti sono perfette per questa zona?

Prima tra tutte c’è il bambù, che non richiede molta luce ed è ideale per l’ambiente bagno. Anche le orchidee rappresentano un’ottima soluzione: sono piante elegantissime, in grado di assorbire l’umidità nell’aria, con la quale si nutrono. C’è poi lei, la sansevieria, capace di purificare l’aria: questa pianta riesce a filtrare diverse sostanze presenti nei prodotti utilizzati per le pulizie domestiche. Oltre a dare un tocco di classe con le sue sinuose foglie lunghe, è ottima, quindi, per migliorare l’aria in un ambiente ristretto come quello del bagno. Ma non è finita qui!

Per ornamentare il vostro bagno non può mancare l’aloe vera. Pianta dai numerosi benefici, l’aloe è bella da vedere… ma anche da utilizzare! Vi basterà staccare qualche foglia per alleviare bruciore e irritazioni. Anche l’aloe ha una forte capacità di assorbire l’umidità e, di conseguenza, vive benissimo in un ambiente come quello del bagno. Ma dove è meglio posizionare le piante?

Anche in bagno, come per il resto della casa, potrete sistemate le piante come meglio credere, sia in terra che sulle mensole. Una soluzione molto carina, però, è anche quella di appendere le piante rampicanti e far sì che nel vostro bagno nasca una vera e propria cascata di foglie! Potrete utilizzare vasi da parete o anche simpatiche alternative: avete provato con dei cestini?