Questi segni zodiacali indossano sempre una maschera: non sai mai chi sono per davvero e che cosa pensano degli altri.

Alcune persone più di altre sembrano essere imperscrutabili. Se da un lato infatti c’è chi appare come un libro aperto, dall’altro ci può essere anche chi conserva gelosamente intorno a sé un certo alone di mistero.

Questo, però, non è sempre un aspetto positivo. Soprattutto per gli altri dato che può essere davvero difficile avere a che fare con simili soggetti, in quanto non si sa mai chi siano realmente o che cosa pensino in varie situazioni. E tu, di che gruppo fai parte? Di sicuro, a tal proposito, anche l’oroscopo può venirci in aiuto. Sì, perché ci sono alcuni segni zodiacali che potremmo dire che indossano come una maschera. Vediamo subito di chi si tratta.

Chi sono i più sinceri

Prima di svelare quali sono i segni zodiacali che indossano una vera e propria maschera nella vita di tutti i giorni, finendo talvolta con il dire bugie, vediamo al contrario chi sono i più sinceri. Fra questi troviamo, innanzitutto, due segni d’Acqua. Il Cancro e i Pesci. Essi, infatti, nelle proprie relazioni tendono a dire sempre la verità e ad apparire come dei libri aperti, anche a costo di sembrare a volte brutali.

A proposito di schiettezza, anche i nati sotto il segno del Toro sono quasi sempre diretti con gli altri. Allo stesso modo, anche la Vergine è un segno molto sincero, benché riservato. Infine, merita un discorso a parte il Sagittario. Questo, di fatto, quando vuole sa essere estremamente omertoso, tuttavia non è bravo a mentire. Potremmo dire che le bugie gli si leggono subito sul viso!

Questi segni zodiacali indossano sempre una maschera

Ma arriviamo ora a quelli che al contrario sono i segni che dicono più bugie e che indossano sempre una maschera, impedendo alle persone che li circondano di scoprire chi siano veramente. Ebbene, in cima a questa spiacevole classifica troviamo due segni definiti solitamente ‘doppi’.

I Gemelli e la Bilancia. I primi, in particolare, cambiano spesso umore. Ciò che, però, li porta ad essere imperscrutabili è il fatto di riuscire sempre a cambiare le carte in tavola a proprio piacimento, senza rivelare mai la loro personalità. In generale, possiamo dire che non mentono sulle cose importanti, ma su piccoli dettagli, infatti sono anche molto furbi.

Per quanto riguarda invece i nati sotto il segno della Bilancia, bisogna ammettere che tendono ad indossare una maschera e a mentire per evitare litigi e scontri a viso aperto. Essi, infatti, preferiscono omettere la verità e sopportarne le conseguenze piuttosto che discutere. Se da un lato quindi sono da apprezzare le buone intenzioni, dall’altro non possiamo fare a meno di inserirli in questo gruppo.