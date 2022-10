Ci provano anche ma non riescono a nascondere l’antipatia: questi segni zodiacali sono proprio così

Ci provano anche, ma non riescono proprio a nascondere l’antipatia: questi segni zodiacali sono fatti proprio così, non c’è nulla da fare!

Ognuno di noi è fatto a modo suo. C’è chi infatti è più solare ed estroverso e chi invece è più timido e riservato. Alle volte ad incidere sulla nostra personalità ci si mettono anche i segni zodiacali.

A tal proposito, ti sarai accorto sicuramente anche tu che alcuni segni come i Gemelli sono più spigliati ed esuberanti, mentre gli Aquario sono spesso più volubili e lunatici. Insomma, ciascuno presenta delle caratteristiche ben precise. Quest’oggi, in particolare, vogliamo occuparci dei segni più antipatici di tutto lo zodiaco. A volte ci provano anche a nascondere l’antipatia, ma di fatto non ci riescono perché sono proprio così! Non ci puoi fare nulla. Ecco di chi stiamo parlando.

Come abbiamo anticipato fin dall’inizio del nostro articolo, all’interno dello zodiaco ci sono dei segni più simpatici ed estroversi di altri. Allo stesso modo, non mancano neppure alcuni piuttosto antipatici. Sai già di chi stiamo parlando? Ebbene, continua subito a leggere i prossimi paragrafi e lo scoprirai. Loro ci provano anche a nascondere l’antipatia, ma non c’è verso. Sono fatti proprio così. Inutile perderci tempo!

I segni zodiacali più antipatici

All’interno della nostra classifica di oggi andremo a vedere quali sono i segni zodiacali più antipatici di tutti. Ti sei già fatto qualche idea a riguardo? Di sicuro anche tu avrai le tue preferenze. Ad esempio, potresti andare maggiormente d’accordo con un Pesci, un Cancro oppure una Bilancia. Insomma, ancora una volta tutto dipende dagli Astri! Quest’oggi però, in particolare, scopriremo chi sono i 4 segni più antipatici dello zodiaco.

Al primo posto troviamo innanzitutto lo Scorpione con il quale è spesso difficile entrare in sintonia. In generale, possiamo dire che i nati sotto questo segno sono piuttosto freddi e distaccati ed hanno anche un temperamento cupo e tenebroso che li porta ad essere considerati dei ‘tipi particolari’. A tutto ciò si aggiunge anche il fatto che lo Scorpione è lunatico e cocciuto. Per di più non fanno nemmeno niente per smussare il proprio carattere. Ecco perché non sempre la sua compagnia risulta essere gradevole.

Il Capricorno, invece, è silenzioso, riservato, diffidente e chiuso. Non c’è quindi da stupirsi se cerca sempre di tenere le distanze con gli altri. Tutto ciò lo porta a risultare scontroso e superbo. Allo stesso modo, anche il Sagittario appare spesso freddo, distaccato e poco incline ad ascoltare.

Tra questi citiamo, infine, anche il Leone in quanto è estremamente orgoglioso e carismatico, finendo così col suscitare l’invidia e l’antipatia di tutti. Per spezzare una lancia a suo favore dobbiamo però ammettere che con chi vuole questo segno sa essere generoso, affettuoso e protettivo.