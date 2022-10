Di sicuro è tra i nostri piatti preferiti: il segreto per una pasta e zucchine cremosissime è questo tocco speciale

Si tratta proprio di uno dei nostri piatti preferiti e a giusta ragione. Sono saporite, genuine, nutriente e gustose, insomma hanno tutti i pregi di una pietanza eccezionale. Eppure, a volte, non ci riesce come vorremmo. Il segreto per una pasta e zucchine cremosissima? È questo tocco “speciale”.

Se anche a voi è capitato che fossero un po’ scialbe, magari secche o addirittura acquose, allora dovete proprio provare questo trucco geniale. Non state a preoccuparvi che diventerà una ricetta complicata e lunga da preparare, in termini di tempo e costi non cambierà assolutamente nulla, fidatevi!

Pasta e zucchine cremosissima: il segreto è questo tocco “speciale”

Possiamo scegliere qualsiasi formato di pasta, così come arricchirla con il condimento che preferiamo. Alcuni, ad esempio, usano la pancetta, altri preferiscono il prosciutto. Qualcuno aggiunge la panna, altri l’uovo sbattuto. C’è chi insaporisce con il parmigiano e chi col pecorino, insomma, ce n’è davvero per tutti i gusti.

Eppure, nonostante questi mille accorgimenti, può capitare che la pasta e zucchine risulti scialba e abbia una consistenza che proprio non ci soddisfa. Come fare per evitarlo? Vi sveliamo un trucco furbissimo che potete provare e che di sicuro non lascerete più.

Per prima cosa procediamo come facciamo di solito. Andiamo quindi a riversare un filo d’olio e uno spicchio di aglio in un tegame e lasciamo dorare. Eliminiamo l’aglio e uniamo le zucchine che avremo lavato, asciugato, spuntato e grattugiato. Se preferite potete anche tagliarle a pezzetti molto piccole. Accorpiamo anche la pancetta sminuzzata o ciò che abbiamo scelto di usare.

Intanto facciamo bollire l’acqua per la pasta, saliamo e caliamo il formato che abbiamo scelto. Noi vi consigliamo quella corta, ma ovviamente ognuno ha i propri gusti. Lasciamo cuocere le zucchine il tempo necessario, possiamo allungare con un po’ di acqua di cottura della pasta se serve. Quando le zucchine saranno ormai cotte spegniamo la fiamma, aggiustiamo il sale e il pepe e riversiamone metà in un frullatore. Aggiungiamo una spolverata di parmigiano e due cucchiai di acqua di cottura della pasta e frulliamo fino ad ottenere una bella crema.

Scoliamo la pasta e passiamola nella padella con le zucchine rimaste. Uniamo la crema di zucchine e sempre un po’ di acqua di cottura se occorre. Andiamo ad aggiungere altro parmigiano se di nostro gusto e poi controlliamo sale e pepe. Saltiamo pochi istanti a fiamma dolce et voilà: vellutate e squisite, cremose come non ci sono mai riuscite. Come potete vedere avete impiegato lo stesso tempo e gli stessi ingredienti, ma il risultato è davvero da leccarsi i baffi!