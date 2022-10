L’arrivo dell’inverno porta con sé anche questi insetti innocui ma fastidiosi: tieni lontane le cimici in modo naturale

Se in estate dobbiamo fare i conti con zanzare, moscerini e formiche, anche in inverno non siamo certo al riparo dagli insetti. In questo periodo dell’anno, infatti, c’è un altro intruso ostinato che potrebbe farci compagnia. Con l’arrivo del freddo ci invadono casa: come tenere lontane le cimici in modo naturale.

Sono innocue, è vero, ma sono anche molti fastidiose. Di solito le troviamo tra il bucato, poiché magari si sono posate sugli abiti stesi o tra le tende. Quelle comuni sono le cimici verdi e sappiamo bene che schiacciarle non è proprio una buona idea. Cosa fare? Se non vogliamo invadere casa con odiosi insetticidi basterà affidarsi a dei semplicissimi rimedi naturali.

Tieni lontane le cimici con questi rimedi naturali: che efficacia incredibile

Ovviamente non vogliamo eliminare questi insettini innocui che cercano solo riparo dal freddo. Però, allo stesso tempo, non vogliamo nemmeno ritrovarci casa invasa dalle cimici che, una volta entrate, sono difficili da scovare! Figurarsi, poi, da mandare via: sembrano proprio inafferrabili, bisogna riconoscerlo.

Ma come possiamo risolvere questo problema in modo semplice ed efficace? Basta usare rimedi naturali che non sono nocivi per noi e che ci daranno comunque risultati strepitosi, proprio come farebbero i classici prodotti da supermercato. Andiamo a scoprirne insieme due in particolare!

Una prima soluzione è tenere in casa delle piantine. Di che tipo? Le piantine di menta! Non solo profumeranno la nostra abitazione in modo eccezionale, ma il loro odore intenso e potente fungerà da repellente naturale per questi insetti. Basterà disseminarne un paio presso i punti di accesso, come davanzali e finestre, ma anche sui terrazzi se ne abbiamo. Le cimici non si avvicineranno nemmeno!

Un altro rimedio è realizzare una miscela combinata di aglio e cipolle. Come? Basterà portare sul fuoco un tegame pieno d’acqua e immergevi mezza cipolla e qualche spicchio di aglio, il tutto sbucciato ovviamente. Lasceremo quindi che arrivi a bollore e poi spegneremo la fiamma. A questo punto andremo a dividere la miscela in diverse ciotoline e le distribuiremo negli stessi punti d’accesso. Al pari della menta, il loro aroma terrà lontane le cimici in modo efficace. Basterà ricordarsi di andare a sostituire la miscela con un nuovo decotto a distanza di un paio di giorni.

Che ne dite di provare? Di sicuro tentar non nuove e si tratta di due soluzioni che ci eviteranno di usare gli insetticidi e che potremo realizzare con ingredienti che abbiamo già a casa, senza gravare sul portafogli. Prevenire è meglio che curare, affrettiamoci prima che ci invadano casa e debellarle diventerà un’impresa titanica che davvero ci costerà un mucchio di tempo e fatica! Meglio provare questi trucchetti semplicissimi, no?