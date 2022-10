Pentole super incrostate? Usa questo e lo sporco si scioglierà immediatamente; come far brillare le vostre stoviglie con due ingredienti miracolosi.

Quanto è bello cucinare per gli altri? Organizzare pranzi, cene, enormi tavolate ricche di pietanze e ricette succulente. Peccato, però, che al termine dell’abbuffata bisogna lavare i piatti. Si tratta di una delle faccende domestiche più noiose in assoluto e, anche se da diversi anni la lavastoviglie è divenuta un ottimo alleato, ci sono alcuni ‘fastidiosi’ problemi con cui fare i conti. Primo tra tutti, quello delle incrostazioni su pentole e padelle!

I fastidiosi residui di bruciato sono davvero difficili da rimuovere, ma ci sono alcuni piccoli trucchetti per far tornare le pentole come nuove in poco tempo e con il minimo sforzo. Vi serviranno soltanto alcuni piccoli ingredienti…

Come lavare le pentole incrostate: questi due ingredienti ti faciliteranno l’impresa

Se anche voi siete alla ricerca di un metodo per pulire le vostre pentole senza fatica siete nel posto giusto. Le incrostazioni di bruciato, molto spesso, risultano veramente complicate da rimuovere. Fortunatamente, però, esistono numerosi rimedi casalinghi per sciogliere lo sporco e facilitare la pulizia delle vostre stoviglie. Vi basta utilizzare alcuni semplici ingredienti, che potete facilmente trovare nelle vostre dispense. Di cosa stiamo parlando?

Per quanto riguarda le pentole in acciaio, potrete facilmente scrostarle con due semplici ingredienti, tra i più utilizzati per la pulizia e l’igiene della casa. Si, parliamo proprio dell’aceto e del bicarbonato. Si tratta di due veri e propri ‘jolly’, dai molteplici usi, capaci di sgrassare e detergere anche le superfici più sporche. E, a questo proposito, sono ottimi per ammorbidire i residui di bruciato sul fondo delle pentole, che verranno via facilmente dopo essere entrati in contatto con questi ingredienti magici. Come procedere?

Riempite le pentole o padelle con dell’acqua calda, aggiungete dell’aceto e lasciate bollire. Alla fine, aggiungete un paio di cucchiai di bicarbonato. Lasciate agire il tutto per quanto più tempo possibile, anche diverse ore, in modo che lo sporco possa sciogliersi al meglio. Alla fine risciacquate e, con l’aiuto di una spugnetta abrasiva, togliete via i residui. Se non volete utilizzare l’acqua riscaldata, potete seguire lo stesso procedimento anche con acqua fredda, ma potrebbe essere necessario più tempo per rimuovere lo sporco.

Questi due ingredienti sono ottimi per pulire sia l’interno delle padelle che il fondo bruciato: le vostre stoviglie torneranno splendenti e come nuove in pochissimo tempo. Se non possedete del bicarbonato in casa, potrete utilizzare anche soltanto dell’aceto, facendolo bollire nella pentola che dovrete pulire e lasciandolo in ammollo.

Ancora una volte l’aceto e il bicarbonato si rivelano una combo eccezionale per la pulizia della casa. E voi, che ne pensate dei rimedi della nonna per igienizzare e sgrassare i vostri ambienti?