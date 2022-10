Sono disposti a tutto pur di ottenere ciò che vogliono: sono i segni zodiacali più ruffiani

Sono proprio questi i segni ruffiani, che sono disposti a tutto per di ottenere ciò che vogliono: vi ritrovate nella descrizione?

Quando si ha a che fare con loro, è davvero difficile dirgli di no o far prevalere le proprio scelte: sarebbero davvero disposti a tutto pur di ottenere ciò che vogliono. Dopo i segni mammoni e quelli tristi, non possiamo fare a meno di parlarvi di loro: quelli ruffiani. Avete mai incontrato qualcuno con queste ‘capacità’?

Che sia con una carezza, con un sorriso o con una doppia faccia, chi ha la capacità di ‘arruffianare’ le persone solitamente è perché ce l’ha proprio nell’indole. E sarebbe capace di sfoggiare tutte le sue armi e doti se ha davvero intenzione di ottenere qualcosa. Avreste mai pensato, però, che questo ‘aspetto caratteriale’ sia fortemente condizionato dal segno zodiacale a cui si appartiene? Difficile da credere, ce ne rendiamo conto, ma è davvero così. Sembrerebbe, infatti, che alcune persone che sia nate in un determinato periodo e sotto una stella in particolare, siano piuttosto ruffiani. Anche voi fate parte di questa ‘categoria’ di persona ed adesso non vedete l’ora di scoprire se anche il vostro segno è tra questi? Diamoci uno sguardo da vicino.

Quali sono quei segni particolarmente ruffiani, disposti a tutti pur di ottenere quello che vogliono

Chi è un ruffiano, non è altro che un adulatore, uno che è disposto a riempirti di belle parole e di complimenti, pur di ottenere quello che si è imposto. Una persona del genere, certo, la possiamo paragonare ad una dalla ‘doppia faccia’, ma con un’unica differenza: realizzare i propri obiettivi! Diciamoci la verità: una persona falsa, che fa il sorriso davanti e ti pugnala alle spalle, è qualcuno che non lo fa per un doppio scopo. Colui che è ruffiano, invece, si: ha uno scopo e fa di tutto per riuscire a portarlo al termine. Quali sono, però, quei segni che rispecchiano ampiamente queste parole? Sembrerebbe che ce ne siano diversi e vi assicuriamo che ne resterete davvero sorpresi quando li leggerete:

Se c’è qualcuno che ha le idee molto chiare su quello che vuole, questo è sicuramente il Cancro. Segno di acqua e, sotto certo aspetti, molto debole, questo segno è tra i veri e propri ruffiani dello Zodiaco. Fate molta attenzione quando lo incontrate, potreste essere proprio voi la prossima ‘vittima’; Cancro e Toro camminano sempre a braccetto! In coppia fanno scintille e quando c’è la necessità di ‘arruffianare’ sono sempre i primi; Credete che l’Ariete sia un ottimo amico e per niente ruffiano? Vi sbagliate di grosso! Le sue abili doti, nascondono un animo ruffiano!

Sono tre i segni più ruffiani dello Zodiaco e, come potete vedere, sono tutti diversi tra loro: ve lo sareste mai immaginato?

Avete rintracciato il vostro segno tra questi appena elencati? E, soprattutto, vi ritrovate nella descrizione?