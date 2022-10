Il fazzoletto per asciugarsi le lacrime non gli manca mai: questi segni zodiacali sono tristi

Esistono segni zodiacali che tendono ad essere tristi più spesso di altri: fra questi c’è anche il vostro? Scopritelo!

C’è chi affronta la vita con un sorriso anche nei momenti più complicati e chi invece ha la lacrima facile per un nonnulla: questo è sicuramente un altro dei punti fondamentali che differenziano le persone e, secondo qualcuno, l’appartenenza ad una o all’altra categoria potrebbe dipendere dall’astrologia.

Secondo gli esperti di tale antica disciplina, la data di nascita potrebbe incidere sulla propensione alla tristezza. E’ ovvio che a tutti capita di vivere momenti un po’ malinconici e di lasciarsi andare talvolta ad un umore ‘grigio’, ma pare che per alcuni membri dello zodiaco ciò rappresenti proprio una costante.

Naturalmente bisogna tenere in considerazione anche l’ascendente, il quale può spesso avere molta incidenza sulle sfumature della personalità. Vediamo allora cosa dice l’oroscopo a tal proposito, quali sono i segni particolarmente tristi e da cosa ha origine questo loro stato d’animo.

I segni zodiacali più tristi sono proprio loro: non ci crederete!

Nel gruppo dei musoni ci sarebbero tutti i rappresentanti dell’elemento acqua: cancro, scorpione e pesci. Non ci sono solo loro, però: troviamo anche il toro ed il leone. Ecco perché:

Toro – il primo dei segni di terra tende ad intristirsi perché si concentra eccessivamente su ciò che non va nella sua vita e sui legami con gli altri. Pensare troppo fa male e nel caso del toro, pare proprio che sia così!

Cancro – questo segno è davvero molto sensibile e dotato di grande empatia. Ciò comporta inevitabilmente che pensi troppo al passato e finisca per non gioire del presente. E, soprattutto, che risenta smodatamente dei problemi altrui. Il cancro si immedesima più del dovuto negli stati d’animo delle persone che lo circondano finendo col restarne travolto.

Leone – a molto sembrerà strano, ma gli appartenenti a questo segno di fuoco tendono ad essere tristi più di quanto non si creda. Nel loro caso c’è però una differenza: amando il ruolo di protagonisti, lo fanno per richiamare su di sé l’attenzione degli altri e perciò spesso assumono un’aria triste di proposito.

Scorpione – ai nati sotto questo segno capita di diventare tristi quando si soffermano sui problemi o sulle proprie carenze. Di solito sono presi da tanti impegni, ma se iniziano a rimurginare vengono travolti dai pensieri negativi.

Pesci – essendo molto sensibili, fanno fatica a mettere a tacere le emozioni. Nonostante il loro temperamento pacato, i cari pesciolini esasperano ogni sensazione e situazione col fiume di sentimenti che li catapulta spesso in un tunnel di tristezza da cui non riescono ad uscire molto in fretta.

Secondo voi a questo piccolo elenco andrebbero aggiunti altri segni? Tra le vostre conoscenze c’è qualcuno che rientra in questo gruppo?