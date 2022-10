La simpatia non è il loro forte e si fa fatica a stargli vicino: questi segni zodiacali sono scorbutici

Forse non tutti lo sanno, ma ci sono dei segni zodiacali che sono parecchio scorbutici: la simpatia di sicuro non è il loro forte, chi sono.

Ogni segno zodiacale ha le proprie sfaccettature! Ci sono quelli che hanno l’abitudine di piangere, ma non lo fanno per debolezza, e quelli che invece hanno sempre timore di quello che la vita possa riservargli, ma ce ne sono alcuni che sono parecchio scorbutici. Vi è mai capitato di averci a che fare?

Quante volte vi è capitato di incontrare persone con cui avete avuto difficoltà a legare? D’altra parte, se esiste l’amore a prima vista, anche l’antipatia non è affatto da meno! A far provare questo sentimento nei confronti dell’altra persona, non sono solo vecchi rancori o litigi, ma anche questione ‘di pelle’. Forse non tutti lo sanno, ma ci sono alcuni segni zodiacali che fanno davvero difficoltà a legare con gli altri proprio perché scorbutici. Ma quali sono? Ne abbiamo rintracciato alcuni: non immaginereste che tra loro ci sono anche questi!

Tra i segni più scorbutici ci sono proprio questi: farai difficoltà a legare

Non tutti lo immaginano, ma il segno zodiacale a cui si appartiene dice molto del proprio carattere! C’è chi è parecchio romantico perché è del Pesci e chi, invece, è piuttosto nervoso perché dell’Ariete. Cosa sappiamo, invece, di quei segni che sono scorbutici e con cui si ha davvero difficoltà a legare? Sembrerebbe che in tutto lo Zodiaco ce ne siano di diversi e tutti ‘insospettabili’. Certo, non stiamo affatto dicendo che con questi segni non si va affatto d’accordo, sia chiaro, ma che stringere amicizia con loro non è affatto una passeggiata. Siete pronti a conoscerli anche voi?

Al primo posto di questa classifica, purtroppo, c’è proprio l’Ariete! Chi è nato sotto questo segno è una persona che non ama tantissimo sorridere se non per affari altrui;

Chi è nato sotto questo segno è una persona che non ama tantissimo sorridere se non per affari altrui; Sono vendicativi, ma anche parecchio scorbutici: parliamo di coloro che appartengono allo Scorpione! Per nulla disposti al dialogo, queste persone non amano sentirsi in competizione e sono disposti a far prevalere le proprie idee;

Per nulla disposti al dialogo, queste persone non amano sentirsi in competizione e sono disposti a far prevalere le proprie idee; Non sembra, ma anche il Gemelli è parecchio scorbutico! L’avreste mai immaginato?

è parecchio scorbutico! L’avreste mai immaginato? E vogliamo parlare del Cancro? L’ariete è sicuramente il più antipatico, ma anche il Cancro non scherza affatto! Ve lo assicuriamo: avere a che fare con lui non è affatto una cosa da niente;

L’ariete è sicuramente il più antipatico, ma anche il Cancro non scherza affatto! Ve lo assicuriamo: avere a che fare con lui non è affatto una cosa da niente; Raramente sorridono e si divertono: la Vergine è parecchio indisponente come segno!

è parecchio indisponente come segno! Concludiamo con l’Acquario! Se gli sei antipatico, non c’è trippa per gatti: gli sei realmente antipatico! Non c’è nulla che possa fare cambiare loro idea, ma soprattutto non c’è nulla che loro faranno per non fartelo notare!

Siete anche voi tra i segni che abbiamo elencato? Vi rispecchiate in questa descrizione?

Qual è il più simpatico invece?

Se vi abbiamo appena elencato i segni più scorbutici dello Zodiaco, non possiamo affatto esimerci dal raccontarvi quelli che, invece, sono i più simpatici! Tra i diversi, al primo posto sicuramente c’è il Sagittario! Anche lui – come tutti – ha i propri pro e i propri contro, ma non si può affatto dire che la simpatia non sia il suo forte! Volete trascorrere una serata in serenità e in preda alle risate? A questo punto, non potete non avere in comitiva una persona col segno del Sagittario! L’avreste mai immaginato?