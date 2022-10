Sembra una magia ma è un vecchio rimedio: fai bollire un rametto di questa pianta

Sembra una magia, ma è un vecchio rimedio della nonna che non tutti conoscono: fai bollire un rametto di questa pianta e vedrai che succede!

Forse nessuno te l’ha mai detto prima d’ora, ma far bollire un rametto di questa pianta è un vecchio ed utile rimedio della nonna che di sicuro potrà tornarti utile in tantissime situazioni.

Sei curioso di saperne subito di più? Allora bando alle ciance ed approfondiamo meglio il discorso. Quando scoprirai a che cosa serve questo trucchetto non riuscirai davvero a crederci. Guarda un po’ qua con i tuoi stessi occhi che cosa succede. Pazzesco: sembra una vera magia!

Sembra una magia ma è un vecchio rimedio della nonna

Quante volte ti sarà capitato di risolvere un problema domestico e non solo ricorrendo a qualche vecchio rimedio della nonna? Di sicuro un’infinità! Quest’oggi, in particolare, vedremo a che cosa serve far bollire per circa 5 minuti un rametto di questa pianta.

Il risultato finale ti lascerà di certo senza parole. Guarda un po’ qua con i tuoi stessi occhi: sembra una vera magia eppure è la realtà. Provare per credere! Se, quindi, non stai più nella pelle e vuoi scoprire di che cosa stiamo parlando basta perdere altro tempo prezioso e cominciamo. Nei prossimi paragrafi scoprirai tutto quello che c’è da sapere a riguardo.

Fai bollire un rametto di questa pianta e guarda cosa succede

Ti sei mai chiesto che cosa succede se metti a bollire un rametto di rosmarino nell’acqua? Ciò che accade sembra una vera magia, ma è la pura realtà! Guarda un po’ qua con i tuoi stessi occhi: davvero pazzesco! Prima, però, facciamo subito un passo indietro e proviamo a capire meglio a che cosa serve questo vecchio rimedio della nonna a dir poco infallibile. Non riuscirai a crederci!

In partica, non andremo a d utilizzarlo in cucina per preparare qualche deliziosa pietanza. Il rosmarino stavolta ci servirà per risolvere alcuni piccoli e comuni inconvenienti. Sai già di che cosa stiamo parlando? Provalo ad utilizzare per questi scopi:

come lozione per capelli: fallo bollire in una pentola d’acqua e poi lascia raffreddare il tutto. Dopodiché, filtra e versa la soluzione in un contenitore spray e spruzzala sui capelli all’occorrenza. Questi risulteranno fin da subito più forti e lucenti. Fallo per tre volte alla settimana, vedrai che risultato;

profumare l'ambiente: se dopo aver cucinato in casa c'è un cattivo odore, fai bollire un paio di rametti di rosmarino in una pentola con l'acqua e lascia che l'aroma si esali in tutta la stanza eliminando la puzza;

se dopo aver cucinato in casa c’è un cattivo odore, fai bollire un paio di rametti di rosmarino in una pentola con l’acqua e lascia che l’aroma si esali in tutta la stanza eliminando la puzza; condire i tuoi piatti: anziché usarlo direttamente a crudo, fallo bollire nell’acqua e, successivamente, versane qualche cucchiaio sulla tua ricetta come se fosse una sorta di brodo.

Geniale, non è vero?