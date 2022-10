Significa ‘sfortuna’! Se succede questo fai molta attenzione: potresti passartela male; la superstizione che non tutti conoscono.

C’è chi crede che gli avvenimenti naturali siano in qualche modo legati ad alcuni gesti o situazioni che ‘portano male’. Si tratta dei superstiziosi, che credono fermamente a queste credenze, tramandate da generazione in generazione. Anche le persone più razionali, però, possono farsi assalire da un leggero timore se si trovano davanti ad una scala o se, per strada, spunta improvvisamente un gatto nero.

Ebbene, non tutti sanno che la sfortuna potrebbe piombarvi addosso improvvisamente anche mentre siete in cucina! Tra le credenze popolari più famose, infatti, ce n’è una legata ad uno degli ingredienti più utilizzati ed amati tra i fornelli… Se accade questa cosa, dovreste stare molto attenti…

È simbolo di ‘sfortuna’: se ti accade questo in cucina non è un buon segno

Dall’ombrello aperto in casa alla scopa sui piedi, di superstizioni ne esistono davvero tantissime, ma oggi vogliamo concentrarci su un particolare evento che può avvenire, nello specifico, in cucina. Un evento che è appunto legato ad uno degli ingredienti più utilizzati in cucina, l’olio di oliva. Ideale per insaporire i vostri pasti, ma anche ‘pericoloso’!

Non tutti sanno, infatti, che all’olio sono legate diverse credenze popolari e una di queste, purtroppo, significa ‘sfortuna’. Quando dovrete fare particolare attenzione? Se, per sbaglio, vi cadrà anche una sola goccia di olio sul pavimento, ma anche sul tavolo! Questo, infatti, rappresenta un segno di cattiva sorte non solo per la persona che, inavvertitamente, farà rovesciare l’olio, ma addirittura per tutta la famiglia. Sin dai tempi antichi, l’olio è ritenuto un ingrediente prezioso, soprattutto per il tempo e la fatica che richiedeva la sua lavorazione. È per questo motivo che la perdita anche di poche gocce è considerato un segnale molto negativo! Ma, come spesso avviene per tutte le superstizioni, anche in questo caso c’è un rimedio per scacciare via la sfiga! Cosa fare se vi cade dell’olio per terra o sul tavolo?

Gettate subito sopra la macchia del sale ( c’è chi consiglia di formare una croce con il sale) e le disgrazie si allontaneranno in un baleno. Il sale, del resto, è uno dei principali ‘alleati’ contro la cattiva sorte: quando accade qualcosa di malaugurato, in molti sono soliti gettarsi del sale dietro la spalla sinistra. In diverse regioni italiane, inoltre, c’è l’usanza di porre del sale grosso negli angoli delle stanze, per tenere lontane le energie negative e, appunto, combattere la sfortuna.

Anche contro la ‘sfortuna’ dell’olio di oliva rovesciato, il sale può aiutarvi a combattere le eventuali conseguenze negative. E voi, conoscevate questo rito scaramantico legato al mondo della cucina?