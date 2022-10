Spaghetti con le vongole buoni come al ristorante: il segreto per farli cremosissimi

Spaghetti con le vongole buoni come al ristorante: ecco finalmente svelato il segreto per farli cremosissimi. Un vero capolavoro di gusto!

Gli spaghetti con le vongole sono uno dei piatti più amati della cucina italiana. Un grande classico perfetto da servire soprattutto quando si hanno a casa degli ospiti oppure si vuole festeggiare un ricorrenza speciale come ad esempio la Viglia di Natale.

Ad ogni modo, per farli buoni come al ristorante è bene prestare la massima attenzione ad una serie di piccoli, ma quanto mai fondamentali dettagli. In particolare, quest’oggi vedremo come realizzare una cremina assolutamente irresistibile. Ecco finalmente svelato il segreto degli chef.

Spaghetti con le vongole: il segreto per farli cremosissimi

Se vuoi realizzare degli spaghetti con le vongole buoni come quelli del ristorante devi assolutamente conoscere il segreto per farli cremosissimi. Solo così, potrai servire un primo piatto da chef stellato. Ma ora basta perdere altro tempo prezioso e scopriamo la ricetta passo dopo passo. Prima, però, diamo un’occhiata alla lista completa degli ingredienti. Ecco che cosa ti servirà:

320 grammi di spaghetti;

600 grammi di vongole;

1 spicchio d’aglio;

olio extravergine d’oliva;

peperoncino;

sale;

prezzemolo.

Preparazione

Una volta reperiti tutti gli ingredienti necessari, preparare degli ottimi spaghetti con le vongole sarà un gioco da ragazzi. L’importante, però, è seguire la ricetta alla lettera senza sbagliare nessun passaggio. Solo così potrai farli davvero cremosissimi. Per cominciare, metti a spurgare le vongole in acqua e sale per almeno un paio d’ore. Trascorso il tempo necessario, fai bollire una pentola d’acqua per la pasta e, in una padella a parte, metti a soffriggere uno spicchio d’aglio con dell’olio extravergine d’oliva e del peperoncino. Dopo qualche istante, aggiungi le vongole e cuocile con il coperchio per circa 10 minuti. Man mano che queste si aprono toglile dal fuoco e tienile in una scodella. Filtra, quindi, il liquido con un colino a maglie strette, così da eliminare eventuali impurità.

A questo punto, cuoci la pasta e scolala quando è ancora al dente. Travasala, quindi, in una padella con dell’olio ed un altro spicchio d’aglio e falla saltare a fiamma media per qualche secondo. Unisci il liquido delle vongole e continua a cuocere mescolando per un altro minuto. Aggiungi una spolverata di prezzemolo fresco tritato al coltello e continua a mescolare. Se serve, aggiungi anche un mestolo d’acqua di cottura. Tutti questi passaggi saranno fondamentali per creare una deliziosa cremina. Continua così finché gli spaghetti non avranno raggiunto la giusta cottura e preparati a servire. Impiatta la pasta formando una sorta di nido e condiscila con dell’altro prezzemolo tritato, un filo d’olio extravergine d’oliva a crudo e, se ti piace, dell’altro peperoncino. Provali, saranno buoni e cremosi come quelli del ristorante.