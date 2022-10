Ne avrete sentito parlare: vi spieghiamo perché molti bagnano il pane e poi lo mettono in forno, resterai senza parole!

Ci sono trucchetti che in cucina ci semplificano davvero la vita e ci aiutano anche a risolvere qualche piccolo inconveniente. La cosa bella è che si tratta di metodi semplicissimi, a volte “ereditati” dalla sapienza dei nostri nonni e sono proprio efficaci. Ti spiego perché molti bagnano il pane e poi lo mettono in forno: resterai senza parole.

Forse ne avete sentito parlare o magari lo avete visto fare ma non ve ne siete spiegati la ragione. Ci pensiamo noi a spiegarvi il motivo e di sicuro vi sorprenderà. Siamo certi che vorrete provarci anche voi per vedere se funziona davvero e, fidatevi, non resterete delusi!

Perché molti bagnano il pane e lo mettono in forno: geniale, lo avresti mai immaginato?

Il pane è uno di quegli alimenti che completa la tavola, bisogna riconoscerlo. Funge da accompagnamento per i contorni, ci consente la scarpetta nei primi e può anche diventare protagonista vero e proprio dei nostri piatti.

Spesso, però, ci capita di acquistarne una certa quantità e non riuscire, poi, a consumarlo tutto. La conseguenza è che siamo costretti a congelarlo o addirittura sprecarlo, buttandolo via. Il problema è quando ci dimentichiamo di sistemarlo in freezer e ci ritroviamo il giorno dopo con un panino o una pagnotta dura e secca.

Ebbene, dovete sapere che c’è un modo semplicissimo per fa tornare il nostro pane croccante e morbido come appena acquistato. Non commettere, dunque, l’errore di sprecarlo perché sarebbe un vero peccato, non solo in termini economici.

Cosa bisogna fare? In realtà il nostro compito è semplice e veloce. Prima di tutto preriscaldiamo il forno a 180 gradi e una volta che sarà ben caldo potremo procedere. Prendiamo la nostra pagnotta o il nostro panino e passiamola sotto l’acqua. Non dobbiamo inzupparla, non spugnatela. Basterà inumidirla su tutti i lati e poi sgocciolare via l’eccesso di liquido.

A questo punto andremo a sistemarla in una teglia foderata o su una grata al centro del forno. Lasciamo “cuocere” il pane per una decina di minuti, possiamo dare una controllata trascorso questo lasso di tempo. Usiamo un canovaccio o un guanto da forno per non scottarci e proviamo a “premere” il pane. Se “crocca” allora possiamo tagliare la prima fetta e controllare l’interno. La mollica è soffice? Spegniamo il forno e portiamo a tavola Diversamente lasciamo cuocere qualche altro minuto. Tornerà come nuovo e noi eviteremo di sprecare cibo e denaro! Un trucchetto davvero basilare e semplicissimo, ma anche geniale e super efficace che le nostre nonne conosceranno bene e che dobbiamo assolutamente provare, siete d’accordo anche voi?