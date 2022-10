Direttamente in lavatrice staccherai i peli del tuo animale dai vestiti se aggiungi questo ingrediente

Direttamente in lavatrice staccherai i peli del tuo animale dai vestiti o dalle lenzuola facilmente: aggiungi questo ingrediente e vedrai il risultato.

Chi possiede un cane o qualsiasi altro animale sa quanto amore possono dare. Sono dolcissimi e chiedono continuamente le coccole e le carezze ai propri padroni. Averli in casa ti fa stare bene, sei circondato dall’affetto che solo loro riescono ad offrire. Ti guardano con quegli occhi che vorresti stringerli a te e dargli tutto l’amore possibile. Chi ha un animale in casa si sente davvero felice.

Quando torni dopo il lavoro sono lì ad attenderti, dietro la porta, pronti a far festa e a giocare con te. Averli è una delle cose più belle perchè riempie il cuore. Anche quando fanno dei dispettucci non riusciamo ad arrabbiarci. C’è però un ‘problema’ che causano, ovvero la perdita dei peli. Ce li troviamo ovunque, sui vestiti, sulle coperte o sulle lenzuola. Anche dopo aver lavato una maglia ci sono sempre.

C’è però una soluzione. Naturalmente possiamo, prima di lavare un capo d’abbigliamento, usare un rullo per toglierli o del nastro adesivo. Ma c’è una soluzione ancora più facile, ovvero lavarli. Ma non con il solito ammorbidente. Infatti per togliere i peli del cane o del gatto o di un altro animaletto potete aggiungere questo ingrediente nel serbatoio della lavatrice e vedrete i risultati.

Direttamente in lavatrice staccherai i peli del tuo animale dai vestiti: aggiungi questo ingrediente e vedrai il risultato

Avere un animale in casa significa trovare sui vestiti o anche sul letto e sulle lenzuola, i suoi peli. Sono ovunque e risultano difficili da togliere. Spesso utilizziamo un rullo o un nastro adesivo per staccarli ma c’è sempre qualcuno che resta lì.

Capita che anche dopo aver lavato in lavatrice i vestiti che abbiamo indossato i peli non sono andati tutti via. Ci sono vari metodi per toglierli. Prima di tutto se restano sul letto o sul divano, possiamo utilizzare un guanto di gomma inumidito. In questo modo i peli si attaccano all’oggetto e possiamo prenderli e toglierli facilmente. Ma un metodo ancora più semplice che non fa perdere tempo è quello di gettare vestiti e coperte in lavatrice ma non mettendo in atto il solito processo, perchè come abbiamo detto, non tutti vanno via. Per far sì da avere un buon risultato bisogna solo aggiungere questo ingrediente alla lavatrice: vi chiederete di che cosa stiamo parlando? Ecco ve lo sveliamo subito.

Potete aggiungere al ciclo di risciacquo una mezza tazza di aceto bianco e vedrete il risultato! In questo caso l’aceto viene usato come ammorbidente, tende a rendere morbidi i tessuti, in modo tale che i peli del cane o gatto o di qualsiasi altro animale che abbiamo, si stacchino facilmente. Lo avete mai provato? Se la risposta è no, correte subito!