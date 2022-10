Non solo le mani: forse nessuna lo ammette ma le donne guardano anche questo in un uomo

Non solo le mani, ma tutte le donne guardano anche questo per lasciarsi corteggiare da uomo: forse nessuna di loro lo ammetterà.

Da che mondo è mondo, è l’uomo a dover fare il primo passo e a iniziare una sorta di corteggiamento con la donna che più gli piace. Ad oggi, si può dire che le cose sono completamente cambiate. E che, spesso e volentieri, sia proprio l’universo femminile a far capire all’altra persona il proprio interesse. Vi siete mai chiesti, però, cosa guardano le donne in un uomo?

L’occhio vuole sempre la sua parte! Per quanto, sotto certi punti di vista, si può dire che iniziare una conoscenza basandosi sull’aspetto fisico sia piuttosto superficiale, non possiamo affatto nascondere che la prima cosa che si guarda in una donna o un uomo è proprio la bellezza estetica. Che cosa, però, conquista maggiormente le donne di un uomo? Quello che colpisce un maschio, lo conosciamo benissimo, ma cosa stuzzica maggiormente l’attenzione di una donna? Forse non tutti lo sanno e, molto probabilmente, non tutte lo ammetteranno, ma oltre le mani c’è anche altro che ‘spinge’ l’universo femminile ad accettare un determinato corteggiamento. Cosa? Scopriamolo insieme!

Cosa guardano le donne in un uomo? Non solo le mani, ma ben altro

Immaginate questa situazione insieme a noi: siete in un bar o in una discoteca con le vostre amiche e vi rendete conto che un gruppo di amici in più distanti da voi, sta tentando di corteggiarvi, qual è la prima cosa che guardate in un uomo? Come dicevamo precedentemente, l’aspetto fisico in queste circostanze conta tantissimo ed è sicuramente questo che spinge a fare un passo anziché un altro. Certo, col passare del tempo, vi renderete conto che non è affatto l’unica cosa che conta e che se ad essa non c’è una buona affinità caratteriale, a poco serve essere soli belli, ma a prima impatto cos’è che le donne guardano in uomo?

Al primo posto, ci sono sicuramente le mani! Per quanto tante volte queste possano essere fortemente segnate dal lavoro che si svolge quotidianamente, continuano a rappresentare uno dei primi ‘elementi’ che una donna guarda per lasciarsi corteggiare da un uomo. Ovviamente, non è affatto l’unico! Anche il sorriso, infatti, non è affatto da meno. Se quando si avvicina o vi parla, sfoggia un sorriso smagliante, si può dire che la maggior parte delle donne siano già belle e conquistate. Cos’altro, però, conquista una donna? Sicuramente, l’aspetto fisico conta tantissimo. Quindi, se colui che vi sta corteggiando, è alto, muscoloso e con degli occhi chiarissimi, vi consigliamo di non lasciarvelo affatto sfuggire.

Superata la parte fisica di una conoscenza, analizzate attentamente quella ‘caratteriale’. Se vi tratta da regine, vi fa ridere tantissimo e vi mette al centro del suo mondo, firmate già le carte per il matrimonio.