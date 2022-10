Il gesto che molti dimenticano di fare quando le castagne sono cotte: così si sbucciano in un attimo. Provare per credere!

L’autunno è ormai arrivato e con esso sono tornati finalmente diversi prodotti alimentari deliziosi ed irresistibili. Oltre a zucca e fichi, sono tornate anche le buonissime castagne.

Questo, infatti, è un frutto molto amato da tutti e che può essere gustato da solo o all’interno di squisite ricette sia dolci che salate. Ad ogni modo, uno dei problemi principali delle castagne è che si fa fatica a sbucciarle. In particolare, se ti dimentichi di eseguire questo passaggio quando sono cotte non hai scampo! Se, invece, lo fai potrai aprirle in un batti baleno. Guarda un po’ qua con i tuoi stessi occhi! È davvero facilissimo, eppure non tutti sanno che cosa bisogna fare.

Proprietà e benefici

Le castagne sono i frutti del castagno e non vanno quindi confuse con quelli dell’ippocastano che non sono invece commestibili. Questo incredibile prodotto è di fatto estremamente nutriente, poiché ricco di carboidrati complessi, soprattutto di amido, fibre, proteine e sali minerali. Inoltre, non mancano neppure le vitamine del gruppo B. Tutte queste caratteristiche nutrizionali le rendono utilissime per il nostro organismo, anche se in realtà non dovremmo mai esagerare con le quantità. In particolare, sono utili per:

donare energia al corpo in periodi di forte stress;

combattere la stanchezza soprattutto durante il cambio di stagione;

contrastare l’anemia anche in gravidanza;

aiutare l’intestino a svolgere le sue regolari attività;

migliorare il sistema nervoso;

regolare il livello di colesterolo nel sangue.

Si ricorda, però, che essendo ipercaloriche devono essere assunte con moderazione. Quindi, non più di tre volte alla settimana. Inoltre, sono sconsigliate a chi soffre di diabete, colite o obesità. Infine, non bisogna mai mangiarle crude.

Cosa fare quando le castagne sono cotte

Al di là dei numerosi benefici per la salute dell’organismo, le castagne possono rivelarsi una vera seccatura. Sì, perché per quanto siano deliziose sono anche difficile da sbucciare. Ma niente paura, perché quest’oggi andremo a svelarti un trucchetto formidabile che ti renderà tutto più semplice ed immediato. Sei curioso di saperne di più? Allora bando alle ciance e vediamo come procedere.

Ebbene, quando queste sono cotte non dovrai fare altro che toglierle dal fuoco o dal forno e metterle su uno straccio umido. Chiudi quindi bene il tutto ed attendi qualche minuto. Trascorso il tempo necessario, le bucce delle castagne verranno via praticamente da sole. Sia lo strato più esterno che la pellicina sottile che separa la buccia dalla polpa.

Facile non è vero? Eppure molto probabilmente non ci avevi mai pensato prima d’ora. Di sicuro da questo momento in poi non riuscirai più a fare a meno del nostro trucchetto infallibile.