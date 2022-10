Quando laviamo i nostri vestiti vogliamo che siano igienizzati, ma anche che abbiamo uno splendido profumo: aggiungi questo alla lavatrice!

Ogni giorno ci ritroviamo a fare il bucato per avere sempre a disposizione i nostri abiti, la biancheria e il resto dell’occorrente sempre igienizzato e pronto all’uso. Ovviamente per ogni capo, tessuto e tipologia ci sono accortezze specifiche. Il profumo dei tuoi vestiti lascerà la scia se aggiungi questo quando li metti in lavatrice!

Quando laviamo i nostri abiti o gli asciugamani, le lenzuola e tutto il resto, l’obbiettivo non è solo pulirli e rimuovere eventuali macchie e i batteri che vi di accumulano. Vogliamo anche che questi capi abbiano un buon profumo, di freschezza. A volte, però, il detersivo può non essere sufficiente, così come l’ammorbidente. Per questo vogliamo svelarvi un metodo prezioso che vi darà risultati eccezionali.

Aggiungi questo alla lavatrice e i tuoi vestiti avranno un profumo eccezionale

Se anche voi avete notato che già a poco tempo di distanza dal lavaggio l’aroma del detersivo tende a sparire e i nostri capi non regalano più quella fragranza di fresco che tanto apprezziamo, allora è il momento di provare con questo rimedio naturale.

Vi assicuriamo che non dovrete acquistare nulla né faticare a realizzare miscele e prodotti casalinghi. Il vostro compito si limiterà a caricare la lavatrice come al solito ma con un’aggiunta che vi ruberà giusto due minuti. Se siete pronti a mettervi al lavoro corriamo a svelare questo segreto portentoso nel prossimo paragrafo.

Il procedimento è davvero alla portata di tutti. Si procede in questo modo: munitevi di un limone o un arancia, insomma un agrume di cui amate l’odore. Ora lavatelo con cura e asciugate, quindi andate a tagliare la buccia. Non ha importanza essere precisi, non dobbiamo usarla in cucina, non importate se non è perfetta.

Andiamo quindi a sistemare la buccia sminuzzata in un sacchetto di cotone traspirante. Se non ne avete andrà benissimo un quadrato di cotone. Richiudete e fermate la chiusura con un nastrino. Adagiate il sacchetto nel cestello della lavatrice, in mezzo ai vestiti da lavare. Ora fate partire il classico lavaggio dopo aver aggiungo alla vaschetta il vostro detersivo e l’ammorbidente.

Tutto qui, il nostro lavoro è finito! L’acqua di lavaggio andrà a bagnare il sacchetto e le bucce profumeranno il bucato pur restando intrappolate nella stoffa. Non solo! Oltre ai nostri abiti anche il cestello avrà un profumo eccezionale una volta concluso il ciclo. Un rimedio davvero basilare ma dall’efficacia eccezionale che ci eviterà di acquistare prodotti specifici. A costo zero e in poche mosse otterremo quella fragranza irresistibile che ci piace tanto: lasceremo la scia, che spettacolo!