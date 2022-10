Sono i segni zodiacali dei serial killer: saperlo spaventa veramente tutti

Sapere quali sono quei segni zodiacali dei serial killer vi farà davvero spaventare: fate attenzione a questi ‘particolare’ atteggiamenti.

È il fenomeno televisivo più importante di questi ultimi tempi! Stiamo parlando proprio della serie tv esclusiva di Netflix che racconta la storia di Jeffrey Dahmer, uno dei più brutali assassini americani di fine anni ’70 ed inizio anni ’90. Responsabile di ben diciassette omicidi con dei metodi che fanno davvero venire i brividi, l’ex militare è stata condannato nel 1992 all’ergastolo, ma circa due anni dopo l’inizio della sua detenzione è stato brutalmente ucciso nella sua cella.

La storia nazionale ed internazionale è ricca di serial killer, responsabili di omicidi impressionanti. Vi siete mai chiesti, però, se ad influire questo atteggiamento cruento ci sia anche il loro segno zodiacale? In diversi nostri articoli, vi abbiamo ampiamente spiegato come alcune stelle determinino diversi aspetti caratteriali. Questo discorso, però, vale anche per i serial killer? A quanto pare, sembrerebbe proprio di si! Tirando un po’ le somme sui più impressionanti assassini della storia, sembrerebbe che si siano rintracciati quattro segni zodiacali ‘affini’. Di quali parliamo? Vi farà davvero spaventare saperlo, ne siamo certi!

Quali sono i segni dei serial killer: non vi farà affatto piacere saperlo

Se vi siete mai chiesti se i ‘famosi’ serial killer della storia abbiano dei punti in comune, oltre che la follia e i più brutali omicidi, la risposta è sì! Rintracciando diversi loro profili, infatti, non solo abbiamo scoperto che sembrerebbero appartenere a ben quattro segni zodiacali in particolare. Curiosi di saperne di più? Partiamo, come dicevamo precedentemente, sull’assassino che oggigiorno è sulla bocca di tutti. Parliamo proprio di Jeffrey Dehmer, il seriale killer accusato di 17 omicidi e condannato all’ergastolo. Sapete, però, che l’ex militare americano era del segno della Bilancia? Anche lui, così come David Berkowitz, apparteneva a questo segno zodiacale. Se si parla di brutali assassini, non si può fare a meno di citare inoltre Ted Bundy, protagonista di ben 30 omicidi, il cui segno era il Sagittario, Aileen Wuornos, killer statunitense morta nel 2002, nata sotto la stella dei Pesci, ed infine Henry Lee Lucas sotto il segno della Vergine.

Bilancia, Vergine, Pesci e Sagittario, quindi, sono tra i segni zodiacali più comuni tra i serial killer, ma che caratteristiche hanno? Dall’apparenza piuttosto tranquilli ed inclini a mantenere la clama, questi quattro astri sono tra i più predisposti a cambiare umore in un batter baleno e a perdere facilmente le staffe!

Con questo nostro articolo, sia chiaro, non stiamo affatto dicendo che chi è di questo segno è un serial killer, ma stiamo solo constatando che i peggiori assassini della storia avevano un tratto in comune. Sarà un caso?