L’amore è complicato, lo sappiamo bene: è da un po’ di tempo che ti da per scontata, come puoi fargli capire che ti sta perdendo

Quando decidiamo di tuffarci a capofitto in quell’avventura che è l’amore sappiamo bene che è come salire sulle montagne russe. Ci saranno momenti di felicità assoluta, ma anche di rabbia e tristezza. Soprattutto quando i problemi inizieranno ad insinuarsi all’interno della coppia. È da un po’ che ti da per scontata e solo così puoi fargli capire che ti sta perdendo.

Si dice che non capiamo il valore di qualcosa fino a quando non lo perdiamo. Questo può essere vero tanto nella vita che nelle relazioni. A volte diamo il partner per scontato, non ci soffermiamo a pensare a quanto siamo fortunati o a goderci i momenti belli, fatti anche di piccole cose, che finiamo poi per rimpiangere quando è troppo tardi. Se ti sei accorta che lui ti sta trascurando e questo ti ha fatta allontanare, stai pensando a come fargli capire che qualcosa non va? Andiamo a scoprirlo.

Ti da per scontata e ti sei allontanata: come fargli capire che ti sta perdendo

Di sicuro la nostra prima reazione è quella di incredulità e poi di rabbia. Com’è possibile che la persona che ci ha ricoperte di attenzioni e ci ha fatte sentire così speciali d’improvviso sembra non vederci neppure? Ovviamente bisogna saper distingue il reale disinteresse da un periodo particolarmente stressante e impegnativo, che il nostro partner può star attraversando e che gli prosciuga gran parte delle energie.

Se però siete convinte che non ci sia una motivazione valida alla base dell’allontanamento e vi siete rese conto che lui vi da davvero per scontata allora possiamo provare a fargli capire che così rischia seriamente di perderci.

Ebbene, come prima cosa dobbiamo iniziare a ripagare con la stessa moneta. Non si tratta di vendetta, attenzione, ma di mostrargli come ci sta trattando facendogli provare la sensazione sulla propria pelle. Niente sorprese, regali, piccole attenzioni. Basta preparargli il suo dolce preferito o pensare a lui mentre siamo al supermercato e comprargli il suo snack preferito.

Smettiamo anche di essere noi quelle che cercano. Se non abbiamo ricevuto un messaggio nell’arco dell’intera giornata, evitiamo di chiamare o farci sentire in altri modi. La voglia di comunicare, di sentire la voce dell’altro o anche di un contatto, per quanto labile, deve essere reciproca.

Iniziamo a pensare a noi stesse. No, non nel senso egoistico del termine, ma non ha senso restare un’altra sera chiuse in casa da sole in attesa che lui si faccia vivo. Andiamo al cinema, a mangiare una pizza, ma anche a fare una passeggiata con un’amica. Dimostriamogli che non è il centro della nostra vita e del nostro mondo e che come lui può fare a meno di noi, anche noi possiamo fare a meno di lui!