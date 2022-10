Tra gli agrumi di sicuro il limone è il nostro preferito: si secca in frigorifero? Fai così e non succederà più, è un rimedio antichissimo

In cucina abbiamo tanti ingredienti deliziosi, ma gli agrumi sembrano avere sempre una marcia in più. Sarà il loro straordinario profumo o il fatto che possiamo usarli praticamente per qualsiasi ricetta, fatto sta che non ce li facciamo mai mancare in casa. Il limone si secca in frigorifero? Se fai così non succederà più: un rimedio antichissimo.

A quanti di noi è successo? Lo riponiamo dopo averne usato magari solo metà e finiamo per ritrovarlo ormai tutto raggrinzito, secco e ormai privo di quella polpa sugosa che amiamo usare per insaporire le nostre pietanze. Ma questo significa che stiamo sbagliando qualcosa, c’è un modo per evitare che questo problema si ripresenti? Di sicuro non volgiamo sprecare un ingrediente così prezioso! La risposta è sì, c’è un modo geniale per evitare che si secchi: andiamo a scoprirlo insieme!

Se il limone si secca in frigorifero devi provare questo rimedio antichissimo

Ebbene, ci rendiamo sicuramente conto che il problema sorge nel momento in cui noi tagliamo il limone per utilizzarle una parte, che generalmente è il succo. L’altra metà, quella di cui invece non abbiamo bisogno, ormai esposta all’aria e priva della protezione della buccia, finisce inevitabilmente per seccarsi e noi per sprecare un prodotto amatissimo.

E se vi dicessimo che c’è un modo furbissimo per evitare che questo accada ma che ci consente ugualmente di ottenere ciò di cui abbiamo bisogno? Vi stiamo per svelare un metodo davvero molto antico che di sicuro le vostre nonne conosceranno bene. Vi lasceremo a bocca aperta, potete fidarvi!

Ebbene, come possiamo risolvere il problema di ottenere il succo di limone senza essere costretti a tagliare l’agrume e rischiare quindi che in frigo finisca poi per seccarsi? La soluzione, in realtà, è semplicissima e ora che andremo a spiegarvela vi sorprenderete di non averci pensato prima.

La prima cosa che dobbiamo fare è assicurarci di usare l’agrume a temperatura. Se troppo freddo, infatti, avremo difficoltà a spremerne la polpa, soprattutto nel modo in cui andremo a farlo. Procediamo poi a sistemarlo su di un ripiano, come un tavolo e con il palmo della mano facciamolo rotolare avanti e indietro per un paio di volte, questo scuoterà per bene la polpa.

E adesso, eccoci a questo metodo antichissimo. Di che si tratta? Di minuirsi di un ago o uno spillo e di forare il limone nella parte alta. Cerchiamo di praticare un foro che non sia troppo largo, ma nemmeno minuscolo e insufficiente alla fuoriuscita del succo. Ora non rimane che spremere con entrambe le mani. Dal buco verrà fuori il succo, ma non romperemo la buccia esponendo la polpa. Di conseguenza, ottenuta la quantità che vogliamo potremo rimettere il limone in frigo senza che si secchi e rovini. Geniale!