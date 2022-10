Profumo intenso in tutta la casa grazie a questo prodotto da aggiungere all’acqua per pulire il pavimento. Ci avevi mai pensato prima?

Pulire il pavimento è una delle attività domestiche che sicuramente tutti noi svolgiamo con maggiore frequenza, soprattutto in autunno e in inverno quando piove spesso.

Ad ogni modo, se anche tu da un po’ di tempo a questa parte ti sei accorto che nonostante i numerosi sforzi non solo le piastrelle non tornano più perfettamente lucenti e brillanti, ma anche per tutta la casa non c’è più quell’odore di fresco e di pulito di sempre allora non puoi assolutamente perderti il nostro articolo di oggi.

Niente paura, forse ciò dipende dal fatto che non usi i prodotti giusti. A tal proposito, non devi fare altro che aggiungere questo ingrediente dalle mille proprietà benefiche all’acqua ed il risultato finale è garantito al cento per cento. Ecco che cosa devi fare.

Cosa aggiungere all’acqua per pulire il pavimento

Se quando lavi il pavimento vuoi ottenere un risultato perfetto non soltanto in termini di pulizia, ma anche di profumo sei capitato nel posto giusto. Sì, perché quest’oggi stiamo proprio per svelarti che cosa devi aggiungere all’acqua nel secchio per diffondere in tutta la casa un aroma senza eguali. Sai già di che cosa stiamo parlando? Ecco qualche indizio.

In pratica, si tratta di un prodotto dalle mille proprietà benefiche che può essere usato sia per le faccende domestiche che per tantissimi altri utilizzi alternativi. Insomma, se non stai più nella pelle e vuoi assolutamente scoprire qual è questo ingrediente miracoloso continua subito a leggere il nostro articolo di oggi. Di sicuro non te ne pentirai!

Il prodotto dai mille benefici

Per avere un buon profumo di fresco e di pulito per tutta la casa dopo aver lavato i pavimenti non devi fare altro che aggiungere questo prodotto incredibile nel secchio con l’acqua. Ebbene sì, stiamo parlando proprio dell’olio essenziale alla citronella. Questo, infatti, oltre ad avere un notevole potere igienizzante, è caratterizzato anche da un profumo intenso e duraturo, capace di diffondersi in un istante in tutto l’appartamento e resistere per diversi giorni. Ti basterà aggiungerne giusto qualche goccia nel secchio dell’acqua ed il gioco è fatto!

Ma non finisce qua, perché l’olio essenziale alla citronella è anche utilissimo in tantissime altre situazioni. Per esempio, può essere usato per:

contrastare i malanni di stagione come influenza, tosse, raffreddore ed infezioni provocate da virus e batteri;

tenere alla larga le zanzare, in quanto il suo odore funge da repellente naturale, e lenire il prurito causato dalle punture;

rilassare la muscolatura e combattere i crambi muscolari e i reumatismi. Esso, infatti, ha un notevole potere decontratturante e antispasmodico;

svolgere una funzione antistress. Quest’olio di fatto stimola la mente ed aiuta a rilassarsi, donando calma e serenità ed allontanando al contrario i pensieri negativi e la tristezza.

Insomma, un prodotto dai mille e più benefici! Cosa aspetti a provarlo?