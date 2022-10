Il ritorno di fiamma è nel loro destino: questi segni zodiacali che per predisposizione tornano spesso con gli ex .

L’amore è una di quelle cose di cui proprio non si riesce a fare a meno. Si può intendere l’amore per un amico, per i genitori, per la famiglia in generale. L’amicizia può essere vista così anche se differisce da un rapporto romantico per tanti aspetti. Chi almeno una volta nella vita non ha provato il dolore per aver lasciato una persona o per essere stata lasciata?

E’ una sensazione sicuramente molto diversa. Chi lascia ha sempre quel muro di sicurezza in più, puoi stare male per l’altra persona inizialmente ma dopo poco passa. Chi viene lasciato, soprattutto se prova ancora qualcosa, rimane in uno stato di confusione e malessere per diverso tempo. Questo dipende anche dal tipo di carattere. Sono giorni difficili in cui i ricordi riaffiorano e ogni cosa porta a pensare al passato, ad ancorarci ancora ad una speranza di un possibile ritorno.

Attendiamo, un’attesa che diventa sempre più larga da gestire. Molti si legano la frase ‘si chiude una porta si apre un portone’, ma tanti altri restano ancora troppo legati a quella speranza. Quante volte poi in queste situazioni si è ritornati con il proprio ex? E’ capitato a tutti, ma ci sono dei segni dello zodiaco che per una predisposizione caratteriale ritornano spesso con la persona a cui erano prima legati. Ma quali sono? Scopriamolo insieme!

Il ritorno di fiamma è nel loro destino: questi sono i segni zodiacali più predisposti a tornare con gli ex

E’ capitato a tutti o quasi una volta nella vita di ritornare con il proprio ex. Quando una relazione finisce non è sempre facile andare avanti. C’è chi si guarda ancora indietro, anche se è passato molto tempo, e chi invece riesce ad andare avanti. Ci sono dei segni dello zodiaco che per predisposizione caratteriale ritornano con il proprio ex molto spesso.

Sapete di chi stiamo parlando? Quelli che lasciano e prendono in continuazione sono il Cancro e il Pesci. Le persone legate a questi segni si ritrovano a pensare al passato, ai ricordi belli vissuti con l’altra persona. Un pensiero costante che cancella quello che ha portato alla rottura e che rispolvera soltanto i momenti meravigliosi vissuti in coppia.

Non solo il Cancro e il Pesci ma ci sono anche altri due segni che restano ancorati al passato e sono il Toro e il Bilancia. Sono coloro che pensano che se l’amore c’è allora c’è tutto. Rientrano in questa categoria soprattutto i primi mentre i secondi cercano di vedere il meglio in tutte le azioni che qualcuno ha fatto. Ebbene, sono proprio questi i segni che per predisposizione caratteriale tornano sempre con gli ex!