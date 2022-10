Se noti questi atteggiamenti allora significa che starete insieme tutta la vita: non puoi sbagliare

Come capire se il tuo partner è quello giusto: i comportamenti da cui potrai intuire che starete insieme tutta la vita.

Nel corso della nostra vita incontriamo tante persone e con alcune, che si tratti di uomini o di donne, instauriamo dei legami più speciali di altri che spesso ci sorprendono e ai quali facciamo fatica a dare una spiegazione. Fin dai tempi più remoti, l’essere umano si è posto delle domande sull’esistenza delle cosiddette anime gemelle, tema tanto caro anche all’astrologia: secondo il filosofo greco Platone, ad esempio, queste potevano essere anche appartenenti allo stesso sesso.

Se comunemente si crede che il concetto di anima gemella possa riguardare solo l’amore, ciò non è del tutto esatto. Secondo le teorie che trattano questo argomento, infatti, anche un amico, un fratello, un genitore possono essere un’anima affine alla nostra.

Il mito di Platone che spiega cosa ci spinge a cercare persone che ci rendano completi, racconta che una volta non esistevano maschi e femmine ma esseri ermafroditi dotati di due teste, quattro braccia e quattro gambe. Per punirli della loro arroganza, Zeus li separò con un fulmine e così si divisero per sempre in uomini e donne condannando ciascuno di loro alla ricerca della propria metà.

Restringendo il campo solo all’amore tra uomo e donna, nel corso dell’esistenza questo può arrivare una o anche più volte, ma quello con l’anima fiamma gemella sarà unico e possiamo riconoscerlo da alcuni indizi.

Come sapere se starete insieme tutta la vita: presta attenzione a questi segnali

L’incontro con la propria vera metà è diverso da tutti gli altri: per quanto possiamo aver vissuto grandi amori in passato, con la persona destinata a stare con noi tutta la vita sarà diverso. Non sarà mai paragonabile a nessun’altra storia avuta prima.

Fin dal primo istante, il feeling che si instaura è palpabile ed evidente. Sembra che vi conosciate da sempre e non avete difficoltà a mostrarvi all’altro per ciò che siete, senza dover ricorrere a delle maschere. Vi sentiti legati dall’attrazione ma non solo: tra voi è nata anche un’amicizia aperta e sincera, vi piace parlare di tante cose e vi sentite liberi di esprimere tutto ciò che vi passa per la testa.

Vi unisce una comprensione profonda: riuscite a sentire le emozioni dell’altro e sapete che lui sente le vostre. L’anima gemella ti aiuta a far emergere i tuoi pregi senza che tu neanche te ne accorga. Infine, come diceva Antoine de Saint-Exupéry, amare è “guardare insieme nella stessa direzione”: avete sogni e progetti di vita simili e vi viene quindi spontaneo parlare di futuro.

E voi pensate di aver già incontrato colui o colei che vi resteranno accanto per sempre?