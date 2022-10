Avranno problemi a scuola: questi segni zodiacali non amano studiare

Sapevate che ci sono segni zodiacali che non amano per nulla studiare? Sicuramente avranno avuto o avranno dei problemi a scuola.

La scuola è iniziata poco meno di due mesi fa e non ci è ancora possibile fare un po’ il quadro della situazione, ma guardando negli occhi i nostri figli ci è già possibile capire se la scuola fa al caso loro oppure no! D’altra parte, chi lo dice che tutti siamo portati a fare tutto? Assolutamente nessuno! C’è chi, però, a seconda del segno zodiacale a cui appartiene ha una ‘particolare’ propensione verso lo studio. Siete curiosi di sapere chi sono coloro che, invece, non amano particolarmente studiare?

Cari genitori, rivolgiamo proprio a voi questa nostra domanda: quante volte vi è capitato di assistere ai colloqui della vostra mamma e del vostro papà coi professori di scuola e sentire dire sul vostro conto: ‘È intelligente, ma non si impegna’? Ne siamo certi: tantissime volte! È la classica frase che ciascun insegnante rivolge a quella ‘categoria’ di studenti che in classe non si impegnano affatto e che a casa fanno il minimo indispensabile. Vi sareste mai immaginati, però, che dietro a questo atteggiamento c’entri il segno zodiacale?

Questi segni non amano per niente studiare: vi riconoscete?

Ci è capitato tantissime volte di raccontarvi come alcuni segni zodiacali possano fortemente influenzare i tratti caratteriali. Vi abbiamo parlato, ad esempio, di chi è nato, sotto una determinata stella, risultando particolarmente mammone. E chi, invece, è nato sotto altri astri, avendo un atteggiamento decisamente ‘leggero’ nei confronti della vita e delle sue problematiche. Vi siete mai chiesti, però, coloro che non amano per niente studiare, a quali segni zodiacali appartengono?

La scuola, diciamoci la verità, non è una di quelle cose che mette d’accordo tutti. Se da una parte, però, c’è chi capisce quanto una formazione scolastica sia importante per il proprio futuro e si impegna con tutto se stesso, portando a casa degli ottimi risultati. E chi, invece, dall’altra parte non perde occasione di dimostrare quanto lo studio e la scuola non fa al caso suo. Curiosi di sapere a quali segni zodiacali appartengono questo tipo di persone?

Caro Toro, a te la scuola non piace proprio, vero? Chi è nato sotto questa stella non ama per nulla lo studio e fa di tutto per farlo capire ai propri genitori;

L'Acquario gli piace fare qualunque ed adora andare da qualsiasi parte, basta che non sia lo scuola! Nessuna materia, infatti, gli piace e quando è consapevole che c'è qualche interrogazione, scappa a gambe levate;

A dare manforte agli altri due 'compari', vi è lui: il Leone! Astuto e caparbio, questo segno zodiacale non ha assolutamente intenzione di mettersi sotto con lo studio. Per lui, infatti, è molto più importante lavorare e godersi la vita giorno per giorno.

Cosa ci dite amici del Toro, dell’Acquario e del Leone, le previsioni sono giuste?