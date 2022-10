Fare la spesa fa parte del nostro quotidiano: hai visto un prezzo scontatissimo sul volantino? Occhio, perché si tratta di un tranello

Forse non andiamo al supermercato tutti i giorni, ma non si può negare che fare la spesa rientri nelle nostre incombenze quotidiane. C’è chi preferisce fare una bella scorta per tutto il mese e acquistare solo lo stretto necessario, come pane e latte, ogni giorno e chi invece ama decidere sul momento. Attenzione, però, in entrambi i casi. Hai visto un prezzo scontatissimo sul volantino? Occhio perché è un ‘tranello’.

Oggi i negozi e i supermercati hanno moltissimi modi di farsi pubblicità. Non ci si limita più solo a cartelloni e vetrine ben allestite. Grazie alla tecnologia ci arrivano avvisi e offerte in ogni momento, per non parlare dei volantini, distribuiti in grandi quantità che ci ritroviamo ovunque, dal parabrezza dell’auto alla cassetta della posta. Noi vogliamo però farvi riflettere su un dettaglio importante.

Occhio al volantino: se hai visto un prezzo bassissimo non cadere in questo “tranello”

Spesso ci ritroviamo a sfogliare uno di questi volantini e a sorprenderci dei prezzi che vi troviamo. Alcune offerte sembrano davvero eccezionali e convenienti, tanto che decidiamo subito di approfittarne. Ovviamente, in alcuni casi, è così, e fare una piccola scorta può essere una buona idea.

Altre volte, però, non ci rendiamo conto di star cadendo in un “tranello” che su un futuro a lungo termine si rivelerà dannoso per la nostra economia domestica. Nelle prossime righe vi spiegheremo nel dettaglio il motivo: ci avevate mai pensato?

Ebbene, partiamo dal presupposto che quando c’è un’offerta che reputiamo imperdibile ci fiondiamo al supermercato o in negozio e facciamo scorta di quel prodotto. Ma, un momento: ci siamo assicurati che si tratti di una tipologia di alimento o comunque di un prodotto a lunga conservazione? Facciamo un esempio. Acquistiamo una bella quantità di uova perché le paghiamo a metà prezzo. Bene. Ma abbiamo la certezza di riuscire a consumarle tutte entro la data di scadenza? Se la risposta è no avremo sprecato solo del denaro perché riempiremo la dispensa, è vero, ma poi saremo costretti a buttare via del cibo!

Un altro dettaglio da non sottovalutare è il resto della spesa. In che senso? A volte, proprio per poter abbassare il prezzo di alcuni prodotti, quello di altri si alza. Non ce ne rendiamo conto, perché siamo concentrati sull’offerta del momento, ma una volta alla casa ci ritroveremo ad aver speso la solita cifra. Occhio quindi a verificare che ci sia un risparmio effettivo e non solo illusorio!

Ripetiamo che non è sempre così, talvolta alcune offerte sono davvero convenienti, ma prestare attenzione non è mai sbagliato. Salvaguardare la nostra economia e il nostro portafogli è importante!