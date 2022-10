Versa dell’acqua calda e questo ingrediente se vuoi disincrostare la teglia del forno. Il risultato finale è garantito, provare per credere!

Pulire una teglia da forno incrostata, si sa, può essere una bella seccatura. Quando capita, bisogna mettersi di santa pazienza ed olio di gomito e sfregare con una spugna, rischiando anche di rovinare la superficie, fino a che la teglia non è tornata come nuova.

Ma niente paura, perché da quest’oggi il problema è presto risolto. Per rendere tutto più semplice ed immediato, infatti, non dovrai fare altro che versare un po’ di acqua calda ed un po’ di questo incredibile ingrediente ed il gioco è fatto. La tua teglia tornerà splendida splendente come mai prima d’ora. Guarda un po’ qua con i tuoi stessi occhi, davvero pazzesco!

Come disincrostare la teglia del forno

Come abbiamo anticipato poco fa, disincrostare la teglia del forno dopo aver cucinato una deliziosa pizza oppure delle gustose patate può essere una bella faticaccia. Ma da oggi in poi tutti i tuoi guai spariranno perché stiamo per mostrarti un trucchetto a dir poco infallibile che di sicuro ti ‘cambierà la vita’.

Guarda un po’ qua con i tuoi stessi occhi. Non devi fare altro che versare sulla teglia dell’acqua calda ed un po’ di questo ingrediente pazzesco. Il risultato finale ti lascerà di sicuro senza parole! In più, si tratta anche di un prodotto che quasi tutti noi abbiamo già in casa e che fra l’altro costa pochissimo. Ma adesso bando alle ciance e vediamo subito come procedere più nel dettaglio.

Versa dell’acqua calda e questo ingrediente

Se vuoi disincrostare le tue teglie da forno senza fare troppa fatica non puoi assolutamente perderti il nostro articolo di oggi. Sì, perché stiamo proprio per svelarti un trucchetto a dir poco fenomenale ed infallibile che potrà rendere tutto più semplice ed immediato. Sai già di che cosa stiamo parlando? Versa un po’ d’acqua calda sulla teglia sporca, aggiungi quest’altro ingrediente e vedrai che risultato!

Sei curioso di sapere qual è questo prodotto misterioso? Ebbene sì, si tratta del bicarbonato di sodio. Procedi, quindi, come sto per dirti e non avrai più nulla di cui preoccuparti. Per prima cosa, cospargi la superficie della teglia con una manciata di bicarbonato di sodio ed unisci poi anche l’acqua calda. Lascia agire il tutto per circa 2 o 3 ore e, trascorso il tempo necessario, rimuovi la sporcizia con una spugnetta e risciacqua il tutto con l’acqua. Facile, non è vero?

Ma non finisce qua, perché questa miscela miracolosa puoi utilizzarla anche per pulire l’interno del forno oppure la griglia o il piano cottura. Insomma, con due semplici ingredienti che hai già in casa puoi risolvere numerosi problemi domestici. L’avresti mai detto?