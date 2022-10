Anche tu fai questo quando applichi il rossetto? Non farlo più: ti invecchia tantissimo; l’errore da evitare assolutamente quando ti trucchi.

Colori nude per un look naturale o toni accesi per una serata da urlo? Quel che è certo è che il rossetto è uno dei grandi amori delle appassionate di make up. Che abbia un finish lucido o opaco, i prodotti per le labbra fanno impazzire tutte. Ma qual è il rossetto adatto per ognuna di noi?

Non è semplice capirlo, ma ci sono alcune regole base da seguire ed altrettanti errori da non commettere per non avere un effetto ‘disastroso’ al termine del make up. Se anche tu fai questo dovresti smetterla: non valorizza affatto la tua bocca e, in generale, i lineamenti.

È un errore comune del make up: non farlo quando applichi il rossetto

Spesso tendiamo a scegliere il colore del rossetto in base agli abiti che indossiamo, ma non è l’unica cosa di cui tenere conto prima di applicare la nostra tinta labbra. Che sia cremoso, satinato o matte, il rossetto è un ‘accessorio’ che amano in molte: è così che si esaltano le labbra. Ma siete davvero certe di applicarlo nel modo giusto e di dare il giusto valore al vostro viso?

Ci sono alcuni errori che non dovete assolutamente commettere quando scegliete il vostro rossetto e uno dei più gravi riguarda chi ha le labbra piuttosto sottili. Per voi è ‘vietato’ optare per nuance scure, che rimpiccioliscono ulteriormente le labbra, appesantendo l’intero volto, invecchiandolo. No alle tonalità di viola o marrone, sì a tutti i colori chiari, che valorizzano assolutamente questa tipologia di labbra. Un altro, enorme, sbaglio è quello di applicare il rossetto senza aver prima idratato accuratamente le labbra.

È un errore molto comune, ma davvero dannoso per la vostra bocca. Dovreste idratare le labbra con prodotti specifici, sia per il benessere della vostra pelle che per ottenere un perfetto finish del vostro rossetto. Le labbra vanno idratate insieme al resto del viso, ogni giorno, e, una volta a settimana, è consigliabile uno scrub specifico per le labbra: eliminerà tutte le impurità e nutrirà tantissimo le vostre labbra. E attenzione anche a non esagerare con l’over lip!

Si tratta della tecnica, sempre più diffusa, di disegnare il contorno labbra superando di molto il bordo naturale. Se fatto con moderazione, è un metodo ottimo per aumentare il volume della labbra, ma si rischia di ottenere un effetto sgradevole e troppo artefatto.

Ultimo consiglio! Riguarda un evergreen, il rossetto rosso, un must have adatto un po’ ad ogni incarnato. Il segreto è non esagerate con gli strati: passare più e più volte il rossetto sulle labbra potrebbe creare fastidiose ‘rughette’. Limitatevi a due passate levigate per un effetto liscio, le vostre labbra saranno irresisitibili.