È un errore comunissimo ma molto grave: non farlo più quando ti trucchi; il consiglio da seguire per ottenere un make up stellare.

C’è chi predilige toni leggeri e nude e chi, invece, ama mettere in risalto i propri lineamenti con colori accesi. Quel che è certo è che il mondo del beauty accontenta tutti e permette di realizzare i make up più disparati, a seconda delle occasioni. C’è una regola, però, che vale sempre, per tutti, e per ogni tipo di trucco che si voglia realizzare.

Si tratta di uno step assolutamente necessario, ma che, purtroppo, in molti tralasciano. È un grave errore e non solo per quanto riguarda la buona riuscita del vostro make up: è rischioso anche per il benessere della vostra pelle. Di cosa stiamo parlando? Ve lo spieghiamo subito!

Se anche tu lo fai mentre ti trucchi stai sbagliando: è un errore da evitare assolutamente

Quante di voi vorrebbero un make up artits personale che, ogni mattina, vi rimettesse a nuovo con un trucco stellare? La risposta la conosciamo ma la realtà, purtroppo, è un’altra. Fortunatamente, però, grazie ai tantissimi tutorial e consigli presenti sul web, anche le meno esperte di trucco possono cimentarsi in questa arte, sperimentando le più svariate tecniche sul vostro viso. Dal contouring all’eye liner, il mondo del beauty è veramente vasto: c’è da divertirsi e, perché no, anche da sbagliare prima di imparare.

Gli errori di make up sono molto frequenti tra i truccatori ‘amatoriali’ e commetterli non è un dramma. Ci sono alcune cose, però, che è bene evitare per ottenere un trucco perfetto e per la salute della nostra pelle. Tra gli errori più comuni e purtroppo più gravi c’è quello legato alla pulizia dei pennelli. In molte, per dimenticanza o per mancanza di tempo, siamo solite utilizzare sempre lo stesso pennello per lungo tempo, senza mai igienizzarlo. Sbagliatissimo! Sulle setole dei pennelli si annidano polvere e batteri ed è importante provvedere alla pulizia quanto più frequentemente possibile. L’ideale sarebbe lavarli ogni giorno, ma ci sono ottime alternative. Come procedere?

Ci sono diversi prodotti che potrete utilizzare per la detersione dei vostri pennelli, anche tra i classici rimedi della nonna! Potrete utilizzare il sapone di Marsiglia, ma anche una soluzione a base di aceto ed acqua: ricordate massaggiare delicatamente le setole con le mani e di risciacquare accuratamente. Lasciateli asciugare in posizione orizzontale, in una zona areata. Ci sono, però, anche metodi più veloci e semplici: potrete servirvi della classiche salviette struccanti o un apposito detergente per pennelli, che non richiede alcun risciacquo ( in genere, li trovate in spray).

E voi, siete soliti pulire i vostri pennelli? È importantissimo per evitare l’insorgenza di imperfezioni sulla vostra pelle, ma anche per stendere al meglio il vostro trucco, eliminando i residui di quello vecchio sulle setole.