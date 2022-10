Un make up ispirato a Marylin Monroe: Natalia Paragoni spiega le fase da seguire per realizzarlo al meglio.

Quasi tutti si truccano per uscire, per fare una semplice passeggiata o anche per andare ad eventi e importanti feste. Si tende a mostrare il viso acqua e sapone in casa ma spesso anche quando si è tra le quattro mura utilizziamo qualche prodotto. Il trucco, diciamo la verità, fa parte della nostra vita. Che sia solo l’utilizzo del mascara o della matita o anche solo del rossetto per dare un po’ di colore, lo usiamo sempre.

Quando andiamo a feste importanti solitamente chiediamo l’aiuto di professionisti del mestiere. Loro sono in grado di fare dei make up pazzeschi. Cosa che risulta più difficile da fare senza l’aiuto di un truccatore. Naturalmente, nella quotidianità, ci trucciamo da soli, con l’ausilio di internet o youtube, cercando vari video tutorial e mettendoli in pratica. Se avete bisogno di un consiglio per realizzare un make up diverso dal solito, vi sveliamo qualche dettaglio. Non siamo noi a dirlo ma è la bellissima Natalia Paragoni, l’ex corteggiatrice che abbiamo visto diversi anni fa ad Uomini e donne.

Natalia molte volte pubblica dei video sul suo canale instagram, che oggi è seguitissimo, in cui realizza diversi make up. Qualche settimana fa si è voluta ispirare al trucco di Marilyin Monroe. Vediamo insieme le fasi da seguire.

Un make up ispirato a Marilyn Monroe: come fare per realizzarlo, ce lo spiega Natalia Paragoni

Natalia Paragoni che abbiamo conosciuto diversi anni fa ad Uomini e donne, scelta dal tronista Andrea Zelletta, spesso pubblica video tutorial del make up. Di recente ha condiviso un video in cui ha mostrato un trucco molto bello, ispirato a Marilyn Monroe. Quali sono i passaggi da seguire? Vediamo insieme!

L’ex corteggiatrice, oggi amata influencer, spiega che il trucco che si utilizzava prima era molto diverso da quello di oggi. Prima cosa, si parte dalla base usando un fondotinta compatto e in seguito bisogna opacizzare con la cipria, su tutto il viso: “Sulla palpebra mobile utilizziamo il colore bianco perlato o un beige e andiamo ad applicarlo”. Quindi la seconda cosa da fare, dopo aver usato il fondotinta e la cipria, è aggiungere alla palpebra il colore bianco. Poi con un pennellino morbido prendiamo il marrone e lo applichiamo sul contorno dell’occhio, facendo una sorta di mezza luna.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da NATALIA PARAGONI (@natyparagoni)

La nuova fase prevede l’utilizzo dell’eyeliner sopra e all’interno dell’occhio la matita bianca. Tra le fasi finali c’è il mascara e l’aggiunta di ciglia finte, soltanto però sulla parte esterna, come spiega Natalia. Per illuminare il viso usa il blush e l’illuminante e infine c’è il rossetto rosso:” Non bisogna sbavare, fare prima i contorni e poi coloriamo all’interno”. Ed ecco il make up ispirato a Marilyn Monroe fatto da Natalia Paragoni: non è bellissimo?