Ottobre non comincia nel migliore dei modi per questi segni zodiacali: periodo complicato!

Ottobre non comincia nel migliore dei modi per questi segni zodiacali: si prospetta per loro un periodo abbastanza complicato!

Ottobre è appena cominciato, ma è chiaro fin da subito che per alcuni segni zodiacali questo non sarà un mese facile da affrontare, soprattutto all’inizio.

Inconvenienti, problemi, rallentamenti e seccature sono infatti ciò che aspetta nel corso dei prossimi giorni i nati sotto questi due segni. Insomma, come sicuramente avranno già notato alcuni di voi, il mese non è per nulla iniziato nel migliore dei modi. Siete curiosi di sapere se anche voi fate parte di questo gruppo? Allora mettetevi comodi e continuate a leggere il nostro articolo di oggi.

Per chi l’inizio di ottobre sarà un periodo fortunato

Il mese di ottobre è iniziato da pochissimi giorni, ma appare chiaro fin da subito quali saranno i segni zodiacali più fortunati e quali invece dovranno trovarsi ad affrontare un periodo abbastanza complicato. A confermarlo è stato anche il celebre astrologo Paolo Fox. Un vero e proprio guru del settore. Ma cominciamo ora dai più fortunati.

I nati sotto il segno del Toro nella prima settimana del mese vivranno un periodo pieno di positività e passione. Anche i Gemelli potranno risolvere diverse questioni rimaste in sospeso, soprattutto all’interno della vita di coppia. Anche il Cancro vivrà delle emozioni importati. Così come Acquario, Capricorno e Pesci si troveranno al centro di un turbine di sensazioni positive. Il Leone e il Sagittario invece non avranno nulla di cui lamentarsi, ma per loro non ci saranno particolari sorprese. Bilancia e Scorpione, infine, potranno finalmente uscire da un periodo di crisi.

Periodo complicato per questi segni zodiacali

Diverso è invece il discorso per questi due segni zodiacali. Sempre stando a quanto ha svelato Paolo Fox nella sua classifica settimanale, i segni che si troveranno a vivere un periodo abbastanza complesso ad inizio ottobre saranno l’Ariete e la Vergine.

In particolare, i nati sotto il segno dell’Ariete dovranno ‘combattere’ con Venere in opposizione. Ciò significa, quindi, che ci saranno alcune decisione importanti e non più rimandabili da prendere dal punto di vista dei sentimenti.

Allo stesso modo, anche la Vergine dovrà destreggiarsi tra una serie di complicazioni sentimentali del tutto inaspettate. Alcune giornate, infatti, risulteranno piuttosto movimentate per la vita di coppia, ma in un senso tutt’altro che positivo. Potranno esserci, di fatto, malumori e incomprensioni da risolvere, molto probabilmente verso il fine settimana. Ad ogni modo, cari Ariete e cari Vergine non lasciatevi influenzare dai pronostici e cercate di affrontare a testa alta ciò che il mese riserverà per voi. Del resto, come ama dire sempre lo stesso Paolo Fox: “Non credete agli oroscopi, ma verificateli”!