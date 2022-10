Per risparmiare davvero in bolletta devi fare questo con gli elettrodomestici della cucina. Stai attento e non dovrai preoccuparti di nulla!

L’argomento bollette è certamente uno dei temi più caldi dell’ultimo periodo, soprattutto considerando il fenomeno dell’inflazione e dell’aumento drastico del costo dell’energia e del gas.

In più, in previsione dell’inverno, i timori dei cittadini continuano a crescere a dismisura. Ma niente paura, perché quest’oggi vogliamo proprio suggerirti alcuni trucchetti semplicissimi per risparmiare quando usi gli elettrodomestici in casa. In questo modo, potrai tagliare significativamente i costi e vivere un po’ più sereno senza dover fare troppe rinunce nella tua quotidianità.

Come risparmiare in bolletta

Come abbiamo già visto all’interno di alcuni nostri precedenti articoli, sono diversi i modi che si possono usare per risparmiare in bolletta. In particolare, per quanto riguarda il gas possiamo dire che un buon sistema in questo senso è quello di abbassare di un grado la temperatura del termostato, fare docce con acqua calda meno lunghe e cuocere i cibi con la cottura passiva.

A proposito dell’energia elettrica, invece, un trucchetto molto astuto è quello di usare gli elettrodomestici soltanto in quelle fasce orarie in cui i costi sono più bassi oppure staccare dalla corrente i dispositivi in stand by. Ma non finisce qua, perché se vuoi tagliare veramente i costi devi assolutamente sapere questo. Così facendo, noterai subito la differenza!

Cosa devi fare con gli elettrodomestici della cucina

Al di là degli accorgimenti sopra elencati, c’è anche un altro metodo per risparmiare significativamente sulla bolletta. Questo sistema, in particolare, ha a che fare con gli elettrodomestici della cucina. Insomma, se vuoi saperne subito di più basta perdere tempo prezioso e continua a leggere il nostro articolo. Forse nessuno te l’ha mai detto prima d’ora, ma per tagliare i costi a casa è bene svolgere una regolare manutenzione degli elettrodomestici. Soprattutto bisogna controllare che questi siano sempre perfettamente puliti, altrimenti potrebbero anche consumare di più con gravi conseguenze sul tuo portafogli. In generale, questo accade perché se per esempio il frigo, il forno o la lavastoviglie sono sporchi essi per funzionare bene hanno bisogno di più energia. Vediamo ora nello specifico come procedere per ogni singolo elettrodomestico.

Nel caso del frigorifero, è importante igienizzarlo una volta al mese con sapone di Marsiglia ed acqua oppure acqua e aceto. Per la lavastoviglie il sistema migliore è fare un lavaggio a vuoto con del bicarbonato di sodio o dell’acido citrico. In alternativa, andrà bene anche del succo di limone. Mentre per il forno è possibile riempire una ciotola con acqua e aceto, metterla all’interno, accendere l’elettrodomestico a 180 gradi per qualche minuto, spegnerlo e lasciare che il vapore si depositi sulle superfici. Sfregare, infine, con una spugnetta umida ed il gioco è fatto.