Uno snack gustoso è quello che ci vuole a metà giornata: barrette al cioccolato da 3 ingredienti, le prepari a casa in pochi minuti!

Che si tratti di grandi o piccini, arriva un momento nella nostra giornata fitta di impegni e cose da fare in cui sentiamo il bisogno di prenderci qualche minuto di pausa per ricaricare le pile e fare il pieno di energia. E cosa c’è di meglio di una buona merenda? Questo snack golosissimo si prepara a casa in pochi minuti: barrette al cioccolato da 3 ingredienti!

La cosa bella è che oltre ad essere davvero squisite, sono anche leggere. Perfette per lo spuntino di tutta la famiglia. Si preparano davvero in una manciata di minuti e ognuno di noi potrà arricchirle e perfezionarle in base ai propri gusti. Mettiamoci subito al lavoro e scopriamo quali sono i tre ingredienti che ci servono per realizzare queste gustosissime barrette!

Barrette al cioccolato: 3 ingredienti per uno snack goloso e perfetto per tutta la famiglia

Come promesso, useremo davvero solo 3 ingredienti:

450 grammi di cioccolato (scegliete voi se fondente, al latte o bianco);

70 grammi di riso soffiato;

10 grammi di burro.

Ovviamente, se userete un cioccolato fondente dal settanta per cento in poi, avrete una merenda davvero leggera. Iniziamo subito riversando il cioccolato tritato in un tegame antiaderente e portate sul fuoco a bagnomaria. Dobbiamo aspettare che si fonda del tutto, rimescolando di tanto in tanto. Una volta cremoso spegniamo la fiamma e aggiungiamo il burro, si scioglierà grazie al calore. Muniamoci di una teglia da forno foderata dai bordi abbastanza alti.

Andiamo a riversare una porzione di cioccolato nella teglia, livellando con una spatola. Non esagerate, ci occorre solo per coprire il fondo delle barrette. Andiamo poi ad unire il riso soffiato al cioccolato fuso rimasto, mescolando per bene in modo da amalgamare i due ingredienti.

Distribuiamo il composto di cioccolato e riso nella teglia. Usate sempre una spatola per livellare in modo che sia distribuito per bene da ogni lato. Lasciamo raffreddare a temperatura ambiente e poi spostiamo in frigo dopo aver coperto la teglia con della pellicola per alimenti. Ora non dobbiamo fare altro che aspettare che il composto di addensi e che, rassodandosi, il cioccolato funga da collante.

A questo punto riprendiamo la teglia e usando un coltello tagliamo delle strisce larghe un paio di centimetri. Dimezziamo poi ogni striscia così da ottenere le nostre classiche barrette rettangolari. Siamo al momento dell’assaggio: scommettiamo che avete già l’acquolina in bocca!

Consiglio extra: possiamo aggiungere delle mandorle tritate, ma anche altri tipi di frutta secca per arricchire la nostra merenda golosissima e fatta in casa. Una delizia che ci costerà davvero pochissimi euro!