Saperlo ti farà sentire meno sola: sono queste le paure più comuni delle mamme

Saperlo ti farà sentire sicuramente meno sola: sono queste le paure più comuni di tutte le mamme. Non preoccuparti!

Diventare genitori è un’esperienza a dir poco totalizzante. Mille emozioni ed altrettanti timori ti frullano in testa senza darti mai pace.

Questo alle volte può portare a sentirsi più soli. Ma niente paura, perché anche se non ti sembra queste paure sono di fatto comuni a tutte le mamme. Continua a leggere il nostro articolo di oggi e ti sentirai subito sollevata. Vedrai, nei prossimi paragrafi scoprirai che in questo viaggio sei tutt’altro che sola!

Come abbiamo anticipato poco fa, non è raro sentirsi sola quando si è una mamma. Sono, infatti, un migliaio e forse anche di più le emozioni, le preoccupazioni, le sfide e le responsabilità che ogni giorno possono frullare per la testa.

Ma niente paura, perché devi assolutamente sapere che tutto questo non capita solo a te, ma a tutte le madri del mondo. Sia a quelle alle prime armi, sia a quelle più esperte. Insomma, essere mamma è una vera e propria impresa che può mettere in difficoltà chiunque. D’ora in poi, però, potrai sentirti meno sola perché non sei certamente l’unica a provare tutte queste sensazioni contrastanti.

Sono queste le paure più comuni delle mamme

Alla luce di quanto detto finora, nel corso dei prossimi paragrafi, andremo ad elencare e ad analizzare tutte le paure più comuni nelle madri. Saperlo ti farà di sicuro sentire meno sola. Fra le numerosissime domande che ogni mamma si pone ci sono senza dubbi le seguenti:

Cosa succede se non amo abbastanza il mio bambino? A volte può capitare che l’amore non sia immediato, ma che cresca pian piano giorno dopo giorno. Ciò non fa di noi dei mostri, ma semplicemente degli essere umani, caratterizzati dalla paura del cambiamento.

Come faccio a capire perché mio figlio piange? Al di là di un sesto senso più o meno sviluppato, non è facile comprendere che cosa turba il nostro bambino. Potrebbe di fatto trattarsi di fame, dolore, spavento, malessere o chi sa quale altro motivo. Non temere, imparerai a riconoscerli un poco alla volta.

Perché sono gelosa di chiunque voglia prenderlo in braccio? in questo caso, intervengono al tempo stesso un istinto protettivo ed uno di possesso. Sappi che la gelosia è normale e più che lecita. Nel caso il problema dovesse essere persistente il consiglio è quello di parlarne con uno specialista.