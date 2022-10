Questi segni zodiacali accoglieranno l’autunno nel migliore dei modi: si avverano desideri e sogni ad Ottobre, che rivalsa!

Un vecchio detto recita: “non può piovere per sempre” e, sebbene sia difficile crederci, in effetti è proprio così. Quando affrontiamo momenti difficile ci sembra che questo duri in eterno, ma la svolta, invece, può essere dietro l’angolo. Si avverano desideri e sogni a partire da Ottobre: sarà il mese della rivalsa per questi segni zodiacali.

L’autunno inizierà nel migliore dei modi per questi fortunati che vedranno la fortuna girarsi dalla loro parte. Volete sapere se anche voi siete tra questi? Allora non perdiamoci in chiacchiere e andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Ottobre è il mese della rivalsa: si avverano sogni e desideri per questi segni zodiacali

Dopo aver lavorato duramente, aver fatto sacrifici e rinunce, si prospetta un periodo di stabilità, gioia e, perché no, anche grandi soddisfazioni. Per chi? Per i segni zodiacali di cui vi parleremo a breve. Ottobre, infatti, sarà il mese della rivalsa dove riusciranno ad ottenere successi in ogni sfera della loro vita, che sia lavorativa o sentimentale.

Di sicuro un autunno che si preannuncia pieno di emozioni, felicità e forse anche qualche riconciliazione. Non vedete l’ora di scoprire se la fortuna abbraccerà anche voi? Nel prossimo paragrafo troverete i protagonisti di questo momento magico con quale particolare succulento!

Iniziamo la nostra lista dei fortunatissimi dal Toro. Da sempre ambizioso e determinato, questa sua perseveranza sarà presto ripagata. Traguardi importanti, in ambito lavorativo, ma anche svolte sentimentali sono previse per Ottobre: emozionati?

Segue il Leone, che questo autunno vedrà riconoscersi i sacrifici e il tempo, l’impegno e la costanza spesi per gli altri oltre che per se stesso. La fortuna, sotto forma forse di favori ricambiati e gratitudine da parte di chi lo circonda, lo inonderà a partire da Ottobre.

Nemmeno i Gemelli resteranno a bocca asciutta! Proprio quel lato di voi sognatore ed entusiasta che spesso è stato criticato si dimostrerà fondamentale per una svolta che vi condurrà ad un grande successo. Che si tratti di un nuovo progetto o di un cambio radicale, vi sarà riconosciuto il valore che meritate e questo porterà vantaggi non indifferenti.

Infine, ma non per importanza, lo Scorpione. Nell’ultimo periodo potreste aver dovuto fare i conti con una certa instabilità, sia nel lavoro che nel privato. Un po’ di confusione emotiva e pratica che sembrava destinata a rovinare piani e progetti. Ebbene, ad Ottobre ritroverete la sicurezza e la determinazione che vi contraddistingue e questo porterà ad una vera e propria svolta. Il successo vi aspetta! Siete curiosi di scoprire quali sorprese vi riserverà questo mese? Non resta che aspettare!