Un prodotto che abbiamo tutti in casa viene usato per eliminare puzza e calcare dalla lavatrice. L’avresti mai detto? Ecco di cosa si tratta.

Forse non l’avresti mai detto prima d’ora, ma per eliminare una volta per tutte la puzza ed il calcare dalla lavatrice puoi usare questo prodotto che di sicuro anche tu hai già in casa.

Quando scoprirai di che cosa si tratta non riuscirai sicuramente a crederci. Guarda un po’ qua con i tuoi stessi occhi: davvero pazzesco! Se sei curioso di sapere di che cosa stiamo parlando basta perdere altro tempo prezioso e continua a leggere il nostro articolo di oggi. Non te ne pentirai!

Perché si formano

Puzza e calcare sono due tra gli acerrimi nemici della nostra lavatrice e del bucato. Questi, infatti, non solo possono arrivare a danneggiare l’elettrodomestico stesso, ma anche nostri i vestiti. In generale, possiamo dire che il cattivo odore può dipendere dall’eccessivo livello di umidità che si crea all’interno dello sportello o dalla sporcizia che tende ad accumularsi negli angoli più nascosti della lavatrice.

Allo stesso modo, anche il calcare può generare un aroma tutt’altro che gradevole. Insomma, come avrai potuto capire le cause alla base del fenomeno possono essere diverse. Ma niente paura, perché quest’oggi vogliamo proprio suggerirti un rimedio efficace al cento per cento per sbarazzarti di questi problemi fastidiosissimi. Scopri subito di che cosa stiamo parlando.

Come eliminare puzza e calcare dalla lavatrice

Al di là delle cause che si possono trovare all’origine della formazione di cattivi odori e calcare all’interno della lavatrice, vediamo ora come risolvere questi problemi tanto comuni quanto fastidiosi. Di sicuro, una volta che avrai provato il nostro rimedio non potrai più farne a meno perché è davvero geniale. Ma ora bando alle ciance e scopriamo subito di più. In pratica, per poter dire addio per sempre a puzza e calcare non devi fare altro che procurarti questo ingrediente che molto probabilmente hai già in casa. Hai capito di che cosa si tratta? Ebbene sì, del succo di limone. Questo incredibile prodotto, infatti, è utile per pulire le guarnizioni e igienizzare la lavatrice facendo un lavaggio a vuoto a 60 gradi. In alternativa, puoi versarlo direttamente nella vaschetta del detersivo e procedere con un ciclo completo.

Ma non finisce qua, perché in casa avrai certamente anche degli altri ingredienti perfetti per questo scopo. Per esempio, l’aceto ed il bicarbonato di sodio. Basta miscelare insieme 150 millilitri del primo ed un cucchiaio del secondo per igienizzare a fondo l’interno dell’elettrodomestico. Per conferire inoltre un odore più gradevole potresti anche aggiungere al mix anche qualche goccia di tea tree oil. Infine, per eliminare per sempre puzza e calcare puoi provare ad usare anche l’acido citrico. Aggiungine 4 cucchiai al detersivo oppure diluiscine 150 grammi in un litro d’acqua. Il risultato è sorprendente!