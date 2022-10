L’arrivo di Ottobre porterà grandi batticuori a questi segni zodiacali: Cupido pronto a scoccare la sua freccia, chi sono i fortunati

Con l’inizio di Ottobre molti di noi non si limiteranno ad accogliere l’autunno. Le stelle prevedono splendide novità, soprattutto dal punto di vista sentimentale. Anche per chi nell’amore ha ormai difficoltà a credere e si è un po’ chiuso in se stesso, sembrano in arrivo momenti di grande emozione. Ottobre da batticuore per questi segni zodiacali: Cupido pronto a scoccare la sua freccia!

Per quanto cinici possiamo essere, per quanto ci possa piacere la nostra indipendenza, a volte il desiderio di avere qualcuno accanto con cui condividere il bello e il brutto della vita si fa sentire. E allora andiamo a vedere quali sono le previsione per questo mese appena iniziato che porterà grandi emozioni ad alcuni fortunati. Voi siete tra questi?

Cupido pronto a scagliare la freccia: in arrivo il batticuore per questi segni zodiacali

Potrà trattarsi di nuove conoscenze, di svolte importanti, ma anche di ritorni di fiamma. L’amore, si sa, è complicato e ballerino, ma quando decide di irrompere nella nostra vita non c’è niente che possa fermarlo. Il mese di Ottobre, in particolare, si prospetta molto emozionante sotto questo punto di vista, soprattutto per alcuni di noi in particolare.

Andiamo a vedere, nel prossimo paragrafo, chi sono i fortunati che avranno la possibilità di sentire le celebri “farfalle” nello stomaco e il cuore battere all’impazzata: vieni a scoprire se ci sei anche tu!

Il primo segno che vivrà grandi emozioni è quello dei Gemelli. In particolare, coloro che sono stati soli a lungo e hanno preferito un periodo da “single”, faranno degli incontri davvero piacevoli che catalizzeranno tutta la loro attenzione. Questo periodo sarà ideale per dare inizio a qualcosa di nuovo, stimolante e intenso.

A seguire c’è il Leone, che negli ultimi mesi può aver avuto momenti difficili anche per quanto riguarda la vita di coppia. Vecchie tensioni inizieranno a distendersi e piccoli cambiamenti daranno nuova linfa alla vostra relazione. Per coloro che sono ancora in cerca dell’anima gemella ad Ottobre potrebbe arrivare la svolta: il vostro carisma farà il resto, siate fiduciosi!

La Bilancia, in genere così difficile da colpire e accontentare, si ritroverà affascinata da una vecchia conoscenza che potrebbe tornare a farsi viva un po’ cambiata, determinata e pronta a tutto per conquistarvi. Se una relazione è in bilico a causa dell’incertezza questo mese porterà le conferme che state aspettando.

Infine, non dimentichiamo il Sagittario. Questo autunno inizierà con un’esplosione di passione che renderà la vita sentimentale sempre entusiasmante e mai noiosa, che si tratti di coppie storiche o appena sbocciate. Qualcuno potrebbe perfino pensare al grande passo!