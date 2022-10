Per far mangiare le zucchine ai più piccoli basta prepararle così: piatto furbo ricco di gusto a cui nessuno potrà proprio resistere.

Le zucchine sono un ingrediente estremamente versatile in cucina, ma che non a tutti piace. Soprattutto ai più piccoli.

Se, però, vuoi far mangiare un po’ di verdure anche ai tuoi figli senza troppi sforzi devi assolutamente provare la nostra ricetta di oggi. In pratica, si tratta di un piatto furbissimo che conquisterà di sicuro tutti. Sia gli adulti che i bambini. Provare per credere! Vedrai, una volta che l’avrai portato in tavola nessuno potrà più farne a meno. Ma ora bando alle ciance e cominciamo!

Come far mangiare le zucchine ai più piccoli: il piatto furbo

Far mangiare le zucchine ai tuoi figli è una vera e propria impresa? Niente paura, perché con la nostra ricetta di oggi potrai risolvere il problema una volta per tutte. Sì, perché quando avranno provato questo piatto furbissimo ricco di gusto non vorranno lasciarlo mai più. Parola d’onore! Sei pronto a scoprire come andremo a preparare questa verdura tanto buona quanto genuina? Allora basta perdere altro tempo prezioso e cominciamo! Innanzitutto, dai un’occhiata alla lista completa degli ingredienti. Ecco che cosa ti servirà:

2 zucchine;

60 grammi di scamorza;

40 grammi di pangrattato;

40 grammi di parmigiano grattugiato;

1 patata grande;

2 uova;

basilico fresco;

sale;

olio extravergine d’oliva;

scorza di limone.

Preparazione

Una volta reperiti tutti gli ingredienti necessari, non dovrai fare altro che seguire alla lettera la nostra ricetta ed in men che non si dica sarai pronto a servire delle deliziose polpette di zucchine, capaci di conquistare anche i palati più esigenti. Vale a dire quelli dei bambini. Prima, però, facciamo un passo indietro e vediamo come procedere nel dettaglio.

Per cominciare, pela una patata e mettila a bollire. Nel frattempo, lava le zucchine e taglia le due estremità laterali. Grattugiale, quindi, in una ciotola abbastanza capiente e, quando la patata sarà pronta, schiacciala all’interno dello stesso recipiente.

Unisci, poi, il pangrattato, il parmigiano grattugiato ed un pizzico di sale ed inizia a mescolare gli ingredienti. Aggiungi anche qualche foglia di basilico spezzettata e la scorza di limone grattugiata e continua a mischiare. Unisci, infine, la scamorza tagliata a cubetti e dai un’ultima mescolata fino ad ottenere un composto omogeneo.

A questo punto, non ti resterà che staccare con le mani dei pezzetti di impasto e dar loro una forma arrotondata come se fossero, appunto, delle polpette. Cuoci, dunque, le tue polpette di zucchine e patate in una padella antiaderente con un po’ d’olio extravergine d’oliva. Lascia andare all’incirca 5 minuti per lato et voilà: il gioco è fatto! Di sicuro se farai così le zucchine riuscirai a conquistare anche i tuoi figli!