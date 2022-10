Avere dei fiori in casa è sempre una meraviglia per gli occhi: aggiungi questo ingrediente alla loro acqua e resteranno vivi più a lungo!

Che siano raccolti, acquistati o ricevuti in dono, avere dei fiori in casa è sempre una meraviglia per gli occhi. Donano colore, eleganza e, perché no, anche un po’ di magia. Ognuno di noi ha i suoi preferiti, da esporre nei punti strategici in modo da arricchire l’arredamento e rendere la nostra abitazione più accogliente e calorosa. Però, che guaio, subito appassiscono! Se aggiungi questo ingrediente alla loro acqua, i tuoi fiori resteranno vivi più a lungo.

Vederli appassire è sempre un peccato che ci rattrista molto. Eppure, nonostante la nostra cura e le attenzioni, siamo consapevoli del fatto che non si tratta di piante vere e proprie e che quindi, prima o dopo, saremo costretti a sostituirli. Su questo non ci sono dubbi, ma perché non provare a farli durare il più a lungo possibile? Non ci servono prodotti costosi, ci basta usare un ingrediente che senza dubbio abbiamo tutti in casa!

Se vuoi farli vivere al lungo devi aggiungere questo all’acqua dei fiori

Quando li portiamo a casa la prima cosa che facciamo è sistemarli in un bel vaso pieno d’acqua. Abbiamo anche cura di cambiare questa stessa acqua con frequenza, in modo da evitare cattivi odori o il proliferare dei batteri. Nonostante questo, però, i nostri fiori durano davvero poco e nel giro di un giorno o due sono già appassiti.

Se è successo anche a te vogliamo darti un consiglio prezioso, si tratta di un trucchetto vecchio stile che di sicuro vale la pena provare perché non ci costerà assolutamente nulla. Andate in cucina, prendete questo ingrediente che sicuramente avete in dispensa e aggiungetelo all‘acqua dei fiori. Vedrete che differenza, resisteranno davvero molto più a lungo!

Vi abbiamo incuriositi? Non temete, sveleremo subito il mistero. Si tratta di utilizzare del semplice zucchero bianco, quello con cui di solito addolcite le vostre ricette. Questo ingrediente, infatti, contiene delle sostanze nutritive importanti che andranno a “sostenere” i fiori, nutrendoli e facendoli durare di più. Ne basta un cucchiaio raso da aggiungere direttamente nel vaso in cui abbiamo messo i fiori e sciogliere per bene.

Attenzione, però, al rovescio della medaglia. Abbiamo parlato, poco fa, di batteri. Questi proliferano già da soli e soprattutto in presenza di umidità e acqua. Anche lo zucchero favorirà la loro comparsa, per questo dobbiamo aver cura di andare a cambiare l’acqua ogni giorno e lavare il vaso con cura prima di riporre di nuovo i fiori al suo interno. Seguendo questi piccoli consigli noteremo subito una bella differenza!