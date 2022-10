Gateau ma non di patate: la versione che in pochi conoscono, diventerà la tua preferita

Gateau ma non di patate: la versione che in pochi conoscono, ma che fa impazzire tutti. Di sicuro diventerà la tua preferita!

Cosa c’è di più buono di un delizioso gateau di patate? Questa versione che in pochi conoscono e che ti farà di sicuro impazzire fin dal primo assaggio.

Come certamente avrai capito, quest’oggi non andremo a realizzare la ricetta classica, ma una variante ancora più gustosa a base di un ingrediente del tutto inaspettato. Riesci ad immaginare di che cosa stiamo parando? Continua subito a leggere il nostro articolo e lo scoprirai. In questo modo, avrai un asso nella manica da portare in tavola quando non sai che cosa cucinare o quando hai voglia di qualcosa di diverso dal solito. Assolutamente delizioso!

Gateau ma non di patate: la versione che in pochi conoscono

Come ti abbiamo anticipato fin dall’inizio del nostro articolo, quest’oggi andremo a realizzare un gateau ma non di patate. Quella che, infatti, faremo è una versione diversa dal solito a base di un ingrediente del tutto inaspettato. Vuoi sapere come si prepara? Allora dai subito un’occhiata alla lista completa della spesa. Ecco che cosa ti servirà:

3 zucchine;

1/2 cipolla;

2 uova;

60 grammi di pangrattato;

50 grammi di parmigiano grattugiato;

100 grammi di formaggio a pasta filante;

150 grammi di prosciutto cotto a cubetti;

olio extravergine d’oliva;

sale;

pepe nero;

burro.

Preparazione

Quest’oggi non andremo a realizzare il solito gateau di patate, ma una variante ancora più sfiziosa ed inaspettata: quella a base di zucchine. Incredibile, non è vero? Eppure questa versione è davvero buonissima. Provare per credere! Innanzitutto, lava le zucchine e grattugiale all’interno di una ciotola. Dopodiché, metti a scaldare una padella antiaderente sul fuoco con un filo d’olio extravergine d’oliva e mezza cipolla tritata. Dopo qualche istante, aggiungi le zucchine e fai cuocere finché queste non saranno belle morbide.

A questo punto, rimetti tutto nella scodella ed aggiungi le uova, il pangrattato, il parmigiano grattugiato, il formaggio a pasta filante a cubetti, il prosciutto cotto, un pizzico di sale ed una grattata di pepe nero. Mescola bene con l’aiuto di una spatola in silicone e, quando avrai ottenuto un composto bello compatto ed omogeneo, travasalo in una pirofila, livella bene la superficie e cospargila con qualche fiocco di burro ed una manciata di pangrattato e parmigiano grattugiato

Inforna, infine, a 170 gradi per circa 30 minuti et voilà: il gioco è fatto! Il tuo gateau di zucchine è finalmente pronto da gustare. Di sicuro ti farà impazzire fin dal primo assaggio. Vedrai, una volta che avrai provato questa versione diventerà la tua preferita. Provare per credere!

Il consiglio extra: se vuoi personalizzare un po’ la ricetta, prova a sostituire il prosciutto cotto con lo speck o la pancetta oppure all’impasto aggiungi comunque una patata lessa. Il risultato finale sarà assolutamente irresistibile!