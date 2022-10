Le indossiamo ogni giorno: se anche tu hai questo disgustoso problema con le scarpe così lo risolvi senza spendere un soldo

Che si tratti di quelle da ginnastica, di stivali, mocassini o qualsiasi altra categoria, di sicuro tutti abbiamo dovuto farci i conti. Le scarpe sono una parte fondamentale del nostro abbigliamento, non potremmo certo uscire di casa senza. Eppure, per quanta cura abbiamo di loro, possiamo ritrovarci a fare i conti con un inconveniente davvero odioso. Se anche tu hai questo disgustoso problema con le scarpe così lo risolvi senza spendere un soldo.

Ci capita di stare fuori per tutto il giorno e di tenerle al piede per ore ed ore. Quando poi torniamo a casa, alla sera, abbiamo comunque l’accortezza di riporle al loro posto, nell’apposito scatolo o nella scarpiera. Eppure, può capitare di rendersi conto che qualcosa non va. Questo non significa che dobbiamo buttarle via o ricorrere a soluzioni drastiche. C’è un rimedio da provare che non ci costerà nemmeno un euro.

Se anche tu hai questo problema odioso con le scarpe puoi rimediare senza spendere un soldo

Di cosa stiamo parlando? Di certo molti di voi lo hanno già intuito. Ci riferiamo a quando le nostre scarpe emanano un pessimo odore, una puzza fastidiosa e pungente che ci fa sentire anche un po’ in imbarazzo. Questo non significa, però, che c’è qualcosa di sbagliato nella nostra igiene. Così come non vuol dire che dobbiamo metterle in lavatrice o comunque lavarle dopo ogni utilizzo.

Le causa del cattivo odore possono essere varie e spaziare dal tipo di materiale di cui sono realizzate, passando per la stagione in cui ci troviamo e così via. Il rimedio, però, è invece universale e possiamo sfruttarlo per qualsiasi tipo di calzatura. Non temete, non sarete costretti a correre al supermercato per comprare chissà quale prodotto: scommettiamo che ciò di cui avete bisogno lo troverete già tra i vostri ingredienti.

Volete sapere cosa ci occorre? Del semplice bicarbonato di sodio. Sì, quella polvere bianca che a volte usiamo per le nostre ricette. Come dobbiamo procedere? Semplice e veloce. Andiamo a riempire le nostre scarpe con il bicarbonato, spolverandolo al loro interno. Ora sistemiamole in un punto arieggiato della casa, ma non lasciamole dove si concentra l’umidità, anche questa influisce sul cattivo odore.

Ora non dobbiamo fare altro che aspettare. Sì, avete capito bene. Lasciamo il tempo al bicarbonato di agire, occorreranno almeno 6 o 7 ore. Questa polvere, infatti, andrà ad assorbire il cattivo odore. Trascorso il tempo indicato noi andremo semplicemente a spazzolarlo via, spolverando le nostre scarpe. La puzza sarà solo un ricordo e noi non avremo messo mano al portafogli!