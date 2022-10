Ti servirà solo un po’ d’acqua e una manciata di sale grosso: lo stanno già facendo tutti, ne resterai sorpreso

Ti servirà solo un po’ d’acqua e una manciata di sale grosso: prova anche tu quello che stanno facendo in molti, sarai sorpreso.

A dispetto di quanto si dice e, soprattutto, si pensa, sono davvero tantissimi i ‘trucchetti’ che possono essere utilizzati durante le pulizie casalinghe. Alcuni rappresentano delle vere e proprie benedizioni – come, ad esempio, l’uso di un ‘insolito’ ingrediente per togliere definitivamente le macchie di sporco dal pavimento – altri, invece, si rivelano delle proprie scoperte. Vi sareste mai immaginati, ad esempio, che un sacchetto di riso nell’armadio avesse quell’effetto? Noi assolutamente no!

Dopo questo trucchetto appena elencato, siamo pronti a svelarvene un altro che vi farà venire sicuramente i brividi! In tantissimi, infatti, sono soliti prendere una manciata di sale grosso, scioglierlo in un bicchiere di acqua e utilizzarlo per una ‘particolare’ faccenda domestica. Di quale parliamo esattamente? Scopriamola insieme: ne resterete di stucco.

Usa anche tu un po’ di sale grosso nell’acqua: lo stanno facendo tutti, resterete di stucco

Avete mai sentito il detto ‘nella vita non si smette mai di imparare’? Senza alcun dubbio, si! Sembrerebbe che questa famosa frase possa essere anche applicato alle pulizie domestiche. Sono in tantissimi coloro che utilizzano ancora i metodi di pulizia ‘tradizionale’, ma sono altrettanto numerosi che – stanchi di pulire sempre allo stesso modo – si divertono a sperimentare nuovi trucchetti. Questo di cui vi andremo a parlare tra poco è proprio tra questi: siete pronti a saperne di più?

Quello che in tantissimi stanno facendo nelle loro case, è creare un miscuglio con del sale grosso e dell’acqua. A cosa serve questo ‘mix’? La risposta è semplicissima: una volta fatta la ‘soluzione’, non dovete fare altro che versarla in un amato elettrodomestico. Parliamo proprio della lavatrice: l’avreste mai immaginato? Tutto quello che dovete fare non è altro che creare questo miscuglio e versarlo nel cestello della lavatrice ed attendere il risultato.

Siete rimasti anche voi entusiasti dalla nostra spiegazione, che adesso non vedete l’ora di provarlo? Fatelo pure, poi fateci sapere il risultato!

Qual è la funzione del sale?

Sappiamo adesso a che cosa state pensando: qual è la funzione del sale in lavatrice? La risposta semplicissima! A quanto pare, sembrerebbe che questo miscuglio che avete create con sale ed acqua non solo serva a rendere i capi super morbidissimi, ma anche a ravvivare il colore dei panni – a partire, quindi, da quello più intenso fino a quello meno intenso – ed ad evitare, addirittura, l’ingiallimento dei vestiti. Non dimenticate, però, che il sale ha anche un ottimo potere contro il calcare. Quindi, potete anche fare ‘purificare’ completamente la lavatrice facendo un lavaggio a vuoto, ma inserendo nel cestello del sale.

Fatelo anche voi e il risultato, vi assicuriamo, che sarà davvero sorprendente.