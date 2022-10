Sono il ‘nido’ perfetto di acari e batteri eppure nessuno le pulisce mai: dovresti farlo o potrebbero essere guai per la tua salute!

Fare le pulizia di casa può essere una vera seccatura, soprattutto quando è il momento di fare lavori pesanti come pulire i vetri o fare il cambio dell’armadio.

Tuttavia, ci sono diversi trucchi ed accorgimenti che si possono adottare per rendere tutto meno faticoso e pesante. Ad ogni modo, svolgere le faccende domestiche significa anche fare attenzione a non trascurare nessun particolare. Sono infatti molti gli oggetti che spesso ci dimentichiamo di pulire, ma che in realtà sono un vero e proprio ‘nido’ per acari, germi e batteri. Pensiamo ad esempio alle maniglie delle porte, alle guarnizioni della lavatrice, al filtro della cappa e chi più ne ha più ne metta. Per essere, quindi, certi di non mettere a rischio la nostra salute bisogna pensare proprio a tutto!

Sono il ‘nido’ perfetto di acari e batteri eppure nessuno le pulisce mai

Come ti abbiamo anticipato fin dall’inizio del nostro articolo, spesso e volentieri ci dimentichiamo di pulire degli oggetti apparentemente insignificanti, ma che in realtà sono un vero e proprio ‘nido’ per acari, germi e batteri. Quest’oggi, in particolare, andremo ad occuparci di un dettaglio ben preciso che quasi tutti trascurano.

Riesci ad immaginare di che cosa stiamo parlando? Non si tratta né della guarnizione della lavatrice e neppure delle maniglie delle porte. Sei curioso di saperne subito di più? Allora basta perdere altro tempo prezioso e cominciamo! Guarda con i tuoi stessi occhi.

Attenzione a questo dettaglio

Ebbene, forse nessuno te l’avrà mai fatto notare prima d’ora e nemmeno a te molto probabilmente era venuto in mente, ma c’è un oggetto che usiamo tutti i giorni che è un vero ‘nido’ per acari e batteri. Hai capito di che cosa si tratta? Esatto, delle spazzole dell’aspirapolvere.

Questo elettrodomestico, di fatto, è super utilizzato, praticamente lo impieghiamo ogni giorno. Eppure, spesso e volentieri ci dimentichiamo di pulirlo a sua volta. Questo ovviamente ha delle conseguenze negative per la nostra salute, in quanto acari e pelucchi continueranno a rimanere nell’aria danneggiando la nostra salute fisica. Vediamo, quindi, come pulirle.

Per prima cosa, smonta le spazzole e rimuovi il grosso della polvere rimasta attaccata sulle setole aiutandoti con un vecchio spazzolino, così da raggiungere anche i punti più difficili. Dopodiché, lavale in una bacinella d’acqua tiepida ed un po’ di candeggina. Puoi aiutarti anche con un panno imbevuto di questa soluzione e sfregarlo delicatamente sulle spazzole. Infine, risciacquale ed asciugale prima di rimontarle sull’aspirapolvere. Vedrai, se seguirai questi semplici, ma efficaci consigli le spazzole della tua aspirapolvere saranno sempre belle pulite e tu non dovrai più temere acari e batteri.