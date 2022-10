Un trucco molto utile per i capelli bianchi: così non dovrai stare sempre a farti la tinta

Un trucco molto utile per nascondere i capelli bianchi: così non dovrai continuare a stare sempre a farti la tinta. Davvero geniale!

Anche se nell’ultimo periodo la moda è cambiata e molto spesso lasciare i capelli al naturale con qualche ciocca bianca o grigia è da considerarsi un dettaglio estremamente glamour, per molti di noi i capelli bianchi sono ancora una fonte di imbarazzo.

Spesso, infatti, ci fanno sentire sciatti e trasandati. Ma niente paura, perché d’ora in poi non dovrai più stare a preoccuparti di questo e del dover fare la tinta non appena spunta un pezzettino di ricrescita. Sì, perché quest’oggi stiamo per svelarti un trucchetto fai da te davvero geniale che ti toglierà da ogni impiccio. Guarda un po’ qui.

Addio capelli bianchi

Come ti abbiamo anticipato fin dall’inizio del nostro articolo, quest’oggi vogliamo proprio svelarti un astuto stratagemma per risolvere una volta per tutte il problema dei capelli bianchi. O, meglio, il problema di dover correre a fare la tinta non appena comincia a spuntare un pezzetto di ricrescita.

Se, infatti, la chioma grigia al naturale non fa per te sei capitato nel posto giusto. Sei curioso di saperne subito di più? Allora non dovrai fare altro che continuare a leggere i seguenti paragrafi e mettere in pratica i nostri consigli.

Il trucco fai da te

Se sei arrivato fin qui a leggere allora vuol dire che non sei un amante dei capelli bianchi e che molto probabilmente non hai nemmeno troppo tempo per correre a fare la tinta ogniqualvolta comincia a spuntare un pezzettino di ricrescita. Ma niente paura, perché abbiamo qui noi un rimedio casalingo che farà di sicuro al caso tuo. Guarda un po’ con i tuoi stessi occhi: davvero utilissimo!

In pratica, non dovrai fare altro che ricorrere ad uno di questi sistemi alternativi alla tinta:

spuma colorata: è perfetta per chi ha una ricrescita piuttosto rapida e per chi vuole ravvivare il coloro poco dopo averlo fatto. In questo modo, non si coprirà soltanto la ricrescita, ma si potrà dare anche un tocco di lucentezza in più;

è perfetta per chi ha una ricrescita piuttosto rapida e per chi vuole ravvivare il coloro poco dopo averlo fatto. In questo modo, non si coprirà soltanto la ricrescita, ma si potrà dare anche un tocco di lucentezza in più; stick colorato: è usato da chi ha i capelli abbastanza secchi e spessi. Così facendo, sarà più facile colorarli e donare al tempo stesso morbidezza e lucentezza alla capigliatura;

è usato da chi ha i capelli abbastanza secchi e spessi. Così facendo, sarà più facile colorarli e donare al tempo stesso morbidezza e lucentezza alla capigliatura; polvere per ritocco: è ideale a chi ha i capelli grassi e molto sottili. Per applicarla bisogna utilizzare l’apposito pennello, facendo attenzione a sfumarla ben bene con l’aiuto del phon, così da evitare che rimangano degli eventuali grumi.

Di sicuro d’ora in poi grazie a questi semplici e allo stesso tempo utili consigli non dovrai stare sempre a preoccuparti della tinta e della ricrescita perché avrai pronto a portata di mano un rimedio fai da te super efficace e velocissimo.