Se è successo anche a te di aprire l’armadio e sentire un cattivo odore terribile non temere: puoi risolvere tutto così

Di sicuro non vi spiegate come sia possibile visto la cura che mettete nelle pulizie domestiche. Eppure vi è capitato di accorgervi di questo imbarazzante problema e non avere idea di come rimediare. Che imbarazzo quando apri l’armadio ed ha un cattivo odore: risolvi tutto così.

Di sicuro non volete fare una figuraccia con amici e parenti, ma questo non significa che ogni giorno dovete svuotare gli armadi e lavarli da cima a fondo, sarebbe impensabile. Vogliamo suggerirvi un rimedio molto semplice ed economico che fa al caso vostro: sentirete che efficacia!

Quando apri l’armadio viene fuori un attivo odore terribile: risolvi così!

Come abbiamo già detto questa puzza non dipende da una cattiva pulizia o gestione della casa. Può venir fuori dalla dispensa, dal cassetto dei calzini, ma anche dall’armadio della biancheria pulita. Spesso e volentieri dipende dall’umidità che si accumula in casa e che si impregna nei tessuti.

Il fatto che gli armadi siano zone “chiuse”, che non apriamo o arieggiamo spesso, contribuisce al formarsi di questo odore che troviamo insopportabile. No, non vi stiamo dicendo che al mattino dovete andare in giro ad aprire tutti gli sportelli, immaginate la confusione?!

Ciò che vogliamo proporvi è una soluzione semplicissima e vecchio stile, di quelle che alle nostre nonne piacciono tante e di cui vanno molto fiere. Non vi costerà nemmeno un soldo ma risolverà il problema in men che non si dica.

Di cosa abbiamo bisogno? Di un semplice sacchetto di cotone traforato, di una manciata di sale e della buccia di un agrume a vostra scelta. In alternativa potrete usare anche qualche goccia di oli essenziali se ne avete in casa.

Come procedere? Si tratta di una passeggiata. Riempiamo il sacchetto con una manciata di sale grosso e uniamo al suo interno la scorza dell’agrume che abbiamo scelto. Dobbiamo essere generosi. Andiamo quindi a chiudere il sacchetto con un nastrino e posizioniamo all’interno dell’armadio, sul fondo andrà benissimo.

Teniamo le ante chiuse per almeno ventiquattro ore in modo da dare il tempo al profumo di espandersi. Il sale avrà la funzione di assorbire il cattivo odore mentre la scorza di agrumi andrà a rilasciare una nota aromatica deliziosa. Basterà sostituire i sacchetti ogni due o tre giorni e il problema sarà risolto.

Consiglio extra: potete usare anche una bacca di vaniglia o di cannella al posto della scorza di agrumi! Basterà aggiungere anche loro al sacchetto con il sale. Infatti anche questi due ingredienti sono in grado di profumare in modo straordinario e intenso e la puzza sarà solo un lontano ricordo.