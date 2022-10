Il colore che non deve assolutamente mancare nel tuo guardaroba questo autunno

Questo particolare colore non deve assolutamente mancare nel tuo guardaroba questo autunno; un vero e proprio must per i prossimi mesi.

Shopping addicted, questo articolo è per voi! Ammettetelo: l’autunno è uno dei periodi più belli per acquistare nuovi abiti. Il caldo, finalmente, termina, ma nello stesso tempo non fa così freddo da doversi coprire con sciarpe, guanti e cappelli. È il momento giusto per creare i look più svariati con giacche, blazer e così via, dando spazio alla vostra creatività. Ma quali colori scegliere per questa stagione?

Chi pensa che l’autunno sia la stagione dei toni grigi e tristi, si sbaglia di grosso. Quest’anno, poi, è l’anno dei colori accesi, super sgargianti, ideali per dare un tocco di carica alle stagioni più fredde. Ma qual è il colore che, in assoluto, non può mancare nel vostro guardaroba per i prossimi mesi? Ve lo sveliamo noi!

Autunno 2023, è questo il colore che non può mancare nel tuo guardaroba

Siete in procinto di fare shopping per l’autunno? Aspettate! Ci sono alcuni consigli che dovreste assolutamente seguire, per essere alla moda e sfoggiare gli abiti più trendy della stagione. No, non parliamo di modelli, ma di colori. Come sempre, ogni anno, ci sono tonalità che predominano su altre, anche se, c’è da dirlo, ogni colore e modello di abito è perfetto se ci fa stare bene. Se, però, siete alla ricerca della tonalità giusta per affrontare la stagione più fredda, ve la suggeriamo noi. Non indovinereste facilmente…

Si tratta del blu elettrico! Un colore deciso ed energico, perfetto per contrastare il ‘grigiore’ delle giornate più uggiose. Nelle sfilate per le nuove collezioni dei grandi brand di moda, questo colore non è mai mancato e, quindi, dovrà essere un must anche nel vostro guardaroba. Cosa acquistare di blu? Come sempre, dipende dalle occasioni. Se avete in programma qualche cerimonia o evento che richiede un dress code elegante, potrete optare per un abito lungo a tinta unita o una maxi tuta con pantaloni larghi. Il blu, però, è perfetto anche i vostri look più casual, ma allo stesso tempo raffinati: che ne pensate di un blazer color blu elettrico abbinato ad un semplice jeans? Da indossare con le sneakers per un look più semplice, o con i tacchi per conferire al vostro outfit un tocco chic. Ancora, potrete acquistare un pullover o maglione blu, in modo da dare un tocco di vitalità anche alle giornate più gelide. Quali colori abbinare al blu elettrico?

Non c’è, in realtà, un colore che non stia bene con questa sfumatura di blu, ma, per esaltarla, è ideale abbinarla a tinte altrettanto decise, come il rosso o il fucsia. E, perché no, anche il nero: chi lo ha detto che blu e nero non si possono abbinare? Provare per credere!